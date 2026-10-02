Emerenciano Sena lleva 12 días en huelga de hambre: bajó siete kilos y fue trasladado al hospital Perrando

Emerenciano Sena , condenado a prisión perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski , cumple este viernes doce días de huelga de hambre en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia, Chaco. En el marco de la medida de fuerza fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando debido a fuertes dolores en las piernas y presentó nuevos escritos ante la Justicia para reclamar atención médica y un cambio de alojamiento.

El ex dirigente social comenzó la medida de fuerza el 20 de septiembre . Según Nancy González —ex directora de la Biblioteca Popular Nº 2 del ex barrio Emerenciano y su actual pareja— “a partir de esa fecha dejó de ingerir alimentos sólidos y perdió siete kilos” , le dijo a Infobae .

Desde el Servicio Penitenciario chaqueño, una fuente consultada por este medio confirmó la huelga y explicó cómo se procede ante una medida de estas características. “Inicialmente, se intenta que el recluso coma las cuatro comidas. Caso contrario, por lo menos que coma una”, dijo.

De acuerdo con esa misma fuente, Sena se negó a alimentarse y, en un momento de la protesta, también dejó de ingerir líquidos . Frente a esa situación y al deterioro físico, fue asistido primero dentro del establecimiento penitenciario y luego trasladado preventivamente al Hospital Perrando.

La fuente explicó que en el centro de salud se buscó estabilizarlo y que, una vez recuperado físicamente, regresó al establecimiento penitenciario. También señaló que este tipo de medidas de fuerza son situaciones conocidas dentro del sistema carcelario. “A veces lo hacen para llamar la atención. La psicología del condenado es muy particular” , sostuvo.

La versión de su entorno difiere respecto de la atención médica que viene recibiendo. En diálogo con Infobae , Nancy sostuvo que Sena padece diabetes, hipertensión y problemas cardíacos , entre otras patologías, y afirmó que su estado de salud se deterioró desde que está privado de la libertad. “Se vino a pique”, dijo .

La mujer también cuestionó las condiciones del pabellón 5, donde actualmente se encuentra alojado. Según describió, “hay humedad, poca ventilación y problemas de higiene”. Si bien se trata de afirmaciones de su entorno, también fueron incorporadas por Sena a distintas presentaciones judiciales.

De hecho, el propio dirigente presentó este miércoles un escrito ante la jueza Dolly Fernández , de la Cámara Segunda en lo Criminal, en el que pidió ser trasladado al Área de Prevención del mismo complejo penitenciario o a otro sector que resulte adecuado para su estado de salud.

En esa presentación, a la que accedió este medio, dejó asentado que, durante la huelga, había sido trasladado al Hospital Perrando y posteriormente al Instituto Médico Forense, donde fue examinado. También sostuvo que necesita “controles, medicación, alimentación adecuada, descanso y seguimiento médico” y remarcó que la condena que recibió todavía no se encuentra firme.

“Mi pedido no tiene otro objeto que preservar mi salud y mi integridad física, evitando que las condiciones de alojamiento agraven las dolencias” , señaló en el escrito. Además, solicitó con “carácter urgente” el cambio de alojamiento y que se garantice la continuidad de sus controles, tratamientos y medicación.

Este jueves, Sena realizó otra presentación a la magistrada. Esta vez solicitó que se le otorguen turnos médicos de manera urgente. En concreto, pidió ser atendido por un especialista en Traumatología del Hospital Perrando debido a los “fuertes dolores” que afirma padecer en las piernas. También reclamó consultas en Otorrinolaringología y con los servicios de Diabetes y Nutrición.

Dos días antes, había acompañado ante la Justicia historias clínicas, estudios, informes médicos y recetas. En ese documento aseguró padecer diabetes tipo 2 desde hace más de doce años , problemas gastrointestinales y secuelas pulmonares que atribuyó a una internación por Covid-19. También denunció dificultades para continuar los tratamientos que realizaba antes de quedar detenido.

En la misma presentación sostuvo que no recibe una alimentación acorde con su condición de diabético y que tampoco puede realizar con regularidad la actividad física que tendría indicada. “Sigo proclamando mi inocencia”, escribió al reiterar su reclamo por el derecho a recibir atención médica, tratamiento, medicación y alimentación adecuada.

Infobae contactó a Fernández para saber si había tomado conocimiento de estos planteos y si se había adoptado alguna medida al respecto, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

La huelga de Sena comenzó tres días antes de su cumpleaños número 62 . Nancy contó que el 23 de septiembre pudo visitarlo y que compartieron un desayuno dentro del complejo penitenciario. Sena, que ya llevaba tres días con la medida de fuerza, solamente tomó una taza de café y un poco de soda.

“Él fue el encargado de preparar el café. Estuvimos en un comedor chiquito que nos habilitaron para que pudiéramos desayunar ahí. Desayunar entre comillas, porque él estaba de huelga de hambre” , relató.

La mujer dijo estar preocupada por la prolongación de la protesta debido a la diabetes que, según indicó, padece Sena: “Ya son muchos días de huelga”.

El dirigente también presentó un escrito manuscrito dirigido a la jueza Fernández en el que pidió autorización para que periodistas ingresen al penal a entrevistarlo.

La medida de fuerza había sido anunciada por Sena para volver a reclamar la prisión domiciliaria por motivos de salud. Ahora, mientras continúa la huelga, sumó formalmente los pedidos de cambio de alojamiento y de atención médica especializada.

Fuente: Infobae