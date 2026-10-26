El papa León XIV confirmó que viene a la Argentina: “Me llena de alegría regresar al continente”

ROMA.- El papa León XIV confirmó este lunes que viajará a la Argentina, Uruguay y Perú , tal como se había estipulado previo a la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer de pulmón.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el Papa en un posteo difundido en X, y agregó: “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

El presidente Javier Milei compartió el posteo del Papa y celebró la noticia. “¡Alegría enorme!” , escribió en X.

ALEGRÍA ENORME...!!! https://t.co/iqi4tMtveW

La Oficina de Prensa de la Santa Sede, en tanto, confirmó que “la recuperación del Santo Padre continúa, de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende” , indicaron desde el Vaticano.

Desde su operación, el Sumo Pontífice retomó gradualmente sus actividades, adaptándolas en consulta diaria con sus médicos “para dar prioridad a su recuperación”. “El Santo Padre expresa su profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación”, indicaron en un comunicado.

Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, los médicos consideraron que no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina. “El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia” , reforzaron.

El viaje del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente.

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora , celebró la confirmación de la visita del Papa y aseguró que la provincia lo espera “con los brazos abiertos”. “Para compartir este encuentro histórico e inolvidable y renovar juntos el compromiso de construir una sociedad más unida y solidaria”, escribió en su cuenta de la red social X .

“Nuestra provincia se está preparando para recibirte”, añadió.

Córdoba te espera con los brazos abiertos, #PapaLeón , para compartir este encuentro histórico e inolvidable y renovar juntos el compromiso de construir una sociedad más unida y solidaria. Nuestra provincia se está preparando para recibirte, @Pontifex_es . https://t.co/dDZkTqAQmM

León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica hace dos semanas tras confirmarse que tenía un cáncer de pulmón. Luego de la cirugía, los informes histológicos definitivos y los análisis de biología molecular del tejido extraído indicaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada . “Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional ”, informaron.

El dato generó un enorme alivio en el Vaticano y en el mundo , donde se aguardaba ansiosamente este resultado, que eliminó la incertidumbre que reinaba en cuanto a si iba a poder realmente realizar el viaje.

Consultada por LA NACION, la doctora Annalisa Bilotta, del hospital Salvator Mundi International de esta capital, explicó que los resultados histológicos dejaron en claro que “los médicos lograron extirpar el cáncer en una fase muy temprana” .

Fuente: La Nación