El padre de Agostina Páez se negó a declarar tras ser detenido por el presunto robo de $ 1.500.000: el video del caso

El padre de Agostina Páez , la abogada argentina que a principios de este año estuvo presa en Brasil acusada de racismo, se negó a declarar la indagatoria realizada este martes en la causa que lo investiga por presunto robo . La audiencia se llevó adelante en la ciudad de las Termas de Río Hondo , donde ocurrió el delito que lo tiene como sospechoso.

El caso que tiene como protagonista a Mariano Páez ocurrió el 10 de octubre en la sucursal que el negocio de materiales para la construcción Lo Bruno tiene ubicado sobre la calle Juan Núñez del Prado. La pareja del hombre, señalada como responsable, también se abstuvo de hacer declaraciones.

El dato fue confirmado por el fiscal Emanuel Sabater , quien dijo a Diario Panorama que ambos desestimaron la posibilidad de dar su versión de lo sucedido . En ese sentido, remarcó que Páez permanecerá detenido en la Alcaidía de Las Termas , mientras que la mujer hará lo propio en la Alcaidía de Zona Sur.

El funcionario judicial precisó además que la defensa de los detenidos está a cargo del abogado Sebastián Robles y Zuain , quienes participaron de la audiencia de indagatoria, pero no hicieron ningún planteo, petición ni objeción. Por tanto, sus defendidos continuarán en la misma condición en la que se encuentran.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el local comercial afectado debido a la presunta desaparición de un millón y medio de pesos en efectivo en una de sus sucursales, tras el ingreso de Páez, que había llegado al lugar acompañado por su pareja con la intención de hacer compras

De acuerdo con el diario El Liberal a partir de fuentes de la investigación, Páez ingresó al local acompañado por su actual pareja con la aparente intención de hacer una compra de materiales.

Mientras la pareja se encontraba en al sector de cajas - según la investigación judicial- una de las empleadas del lugar dejó una suma de dinero en efectivo sobre el mostrador. En tanto, en un momento de distracción de la cajera, el acusado metió la mano por la ventanilla de la caja, tomó el dinero y se lo pasó disimuladamente a su acompañante .

De inmediato, los dos sospechosos se retiraron del local sin haber hecho ninguna compra y con los billetes escondidos . La situación tomó mayor relevancia cuando salieron a la luz las grabaciones de las cámaras de seguridad , donde quedaron registrados los movimientos que ahora están bajo investigación penal. Esos elementos son los que permitieron identificar y capturar a Páez y a la mujer.

En tanto, la fiscalía avanza con la recolección de pruebas para determinar cómo sucedió la secuencia y establecer las responsabilidades.

Mariano Páez, empresario del sector del transporte en Santiago del Estero, es el papá de Agostina Páez , la abogada que pasó 45 días detenida en Brasil luego por hacer gestos racistas a los empleados de un bar en Río de Janeiro .

Cuando su hija volvió al país, su padre protagonizó un episodio similar al que cometió la joven cuando replicó las expresiones que había realizado su hija en un boliche santiagueño y quedó registrado en video .

Otro antecedente fue registrado el año pasado cuando su expareja lo denunció por violencia de género . Incluso tuvo que cumplir un tiempo en prisión. Sin embargo, tiempo después la mujer dio marcha atrás con su relato y pidió la liberación de Páez, que finalmente recuperó la libertad. Luego de eso continuaron con la relación.

Fuente: Clarín