Misterio por la desaparición de la docente correntina: suman helicópteros a la búsqueda y el único detenido denuncia a la policía

La angustia y el clamor popular crece día a día en la ciudad de Esquina ante la falta de avances en la investigación por la desaparición de la maestra rural Nancy Estela Godoy (52) , quien fue vista por última vez en la tarde del viernes 9 de octubre en la escuela 626 del paraje El Malezal. Este martes se sumaron dos helicópteros a los rastrillajes y casi un centenar de policías que recorren de a pie y a caballo cientos de hectáreas que separan al casco de la estancia El Curupí y dicho colegio.

Este martes, uno de los sospechosos, el peón rural Ezequiel Bordón, detenido por falso testimonio , realizó una denuncia penal contra policías de la Seccional Segunda de Esquina y otros efectivos que le habrían dado una paliza para que revelara lo sucedido con la docente en la estancia.

En esa supuesta declaración coaccionada, este peón involucró a otro de los trabajadores del mismo establecimiento rural, Joaquín Leguizamón.

Su abogado, Norberto Fernández Codazzi, sostuvo que Bordón fue golpeado primero dentro de una camioneta policial tras ser detenido en la casa de un amigo en Esquina: “Le decían que era para que empiece a aclarar lo que pasó con la maestra”.

Según el relato, en la Seccional Segunda volvieron a golpearlo tras hacerlo arrodillar y luego pasó la noche en un calabozo, sentado en una silla, sin agua ni comida. “Él les decía que no sabía nada”, sostuvo el defensor, hermano del abogado José Fernández Codazzi , de polémica intervención en la causa por la sustracción de Loan Danilo Peña (5).

“Al otro día lo llevan a la Fiscalía, donde le toman declaración y ahí es donde miente al decir que sabía dónde estaba el cuerpo de la docente. Lo hizo coaccionado. Cuando se corrobora que era mentira y él se retracta, el fiscal lo imputa por falso testimonio. En definitiva, él vino y dijo lo que la Policía quería que diga”, explicó el abogado.

Fernández Codazzi dijo que Bordón fue llevado hasta la estancia Curupí. “Lo bajan en el puesto 9, donde vuelve a golpearlo un policía alto. Después lo suben esposado a un caballo y lo llevan hasta la escuela, donde le hacen revisar una pileta donde beben los animales, para buscar el cuerpo. Después lo arrastran por otros charcos y lo atan de la cincha del caballo para que lo arrastre y se ahoga con el barro y vuelven a pegarle sopapos y patadas ”, sostuvo Bordón en su denuncia.

Y que fue un comisario el que hizo cesar la golpiza que estaba recibiendo el peón. “Cuando estaba allá se quebró y dijo que no sabía nada. Y acá vino y dijo ‘mentí al pedo’ porque pensaba que de esa manera iba a zafar, que lo iban a dejar libre”, sostuvo el abogado.

Fernández Codazzi explicó que su defendido “es una persona analfabeta, con algún grado de retraso mental, rústica” y negó que la ropa con supuestas manchas de sangre y el cuchillo secuestrado durante el allanamiento le pertenezcan.

El abogado reconoció que existen muchas inconsistencias en el relato de Bordón. Señaló que, por un lado, dijo que el 9 de octubre estaba trabajando en la estancia y por otro que ya estaba en la casa de su amigo, en Esquina. “Es algo que se puede establecer con las cámaras de seguridad y testimonios”, aseguró.

Sobre el hecho, dijo que “descartaría que Nancy se haya ido o perdido. De ese lugar no se puede salir a pie y, además, hay que conocer el lugar”, ya que se debe atravesar bañados y montes para llegar al casco de la estancia.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Corrientes, Adrián Gaya, sostuvo que “encontrar a Nancy es el objetivo” y que para eso se puso a disposición “tecnología, logística y tenemos la colaboración de los baqueanos, que son importante para la búsqueda”.

El funcionario reconoció que las tareas se realizan “en una geografía compleja” y que la búsqueda está centrada en lo que denominan en la estancia “Puesto 9” y la escuela, trayecto que demanda una media hora de marcha.

Desde el lugar del operativo, el ministro detalló que el lunes se sumó un primero un helicóptero del Ejército y este martes otro que contrató la provincia porque el que pertenece al gobierno correntino estaba fuera de servicio

Sobre los presuntos apremios ilegales sufridos por Bordón, sostuvo que no estaba al tanto del hecho, pero que si se realizaba la denuncia van a "actuar en consecuencia apartando a los policías y poniéndolos a disposición de la Justicia”.

En tanto, los abogados Ariel y Verónica Medina se constituyeron en querellantes en representación de uno de los hijos de la docente. Como primera medida aportaron los últimos audios en los que Nancy le comunicaba que había llegado bien a la estancia Curupí y aguardaba el caballo para el traslado a la escuela.

La maestra había viajado el martes y una vecina de la escuela aseguró que la vio el viernes a media tarde. La mujer dijo que Godoy se iba a quedar allí el fin de semana porque las condiciones meteorológicas complicaban su salida hacia Esquina. Y que ellos partieron hacia una fiesta que se realizaba el fin de semana en la localidad de Sauce. “Volvimos el miércoles y al día siguiente vimos que no había nadie en la escuela”, relató.

Fuente: Clarín