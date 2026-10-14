El nuevo menú de Karina Milei y la distensión que se busca para los primos Macri

Karina Elizabeth Milei presidió esta semana una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno. La hermana presidencial sorprendió a los habituales con un nuevo menú: como la cita siempre es a las 13 horas de los martes, siempre los sanguchitos de miga eran devorados por los contertulios políticos. Pero esta vez, hubo empanadas, hechas en la cocina de la Casa Rosada.

La novedad culinaria no trajo novedades políticas salvo el silencio de todos ante una especie que sobrevuela los encuentros oficialistas de relevancia: ¿puede haber cambios de Gabinete antes de las elecciones presidenciales del año próximo? Hay dos elementos para destacar en primer término; uno, que Javier Gerardo Milei repite en privado lo que le dijo en público a Eduardo Feinmann en Radio Mitre y que es que mantiene una "relación simbiótica" con el ministro de Economía en los asuntos que a ambos desvelan. "Toto no se va" es lo que repite para adentro el Presidente y nadie osa desafiar esa idea.

El otro elemento a tener en cuenta es que si la necesidad electoral para la reelección del Presidente amerita algún cambio de ficha -en el resto del elenco- no habrá temor en hacerlo: "Acordate de los abrazos y los saltitos de Javier con Luis Petri y miralo ahora al exministro de Defensa: a medio segundo de que no lo dejen competir en Mendoza para gobernador", cuenta un alto funcionario que participa de los diálogos para no incomodar al cacique radical Alfredo Cornejo , aliado fundamental del Gobierno.

Entre los gobernadores que la Casa Rosada sedujo en la semana argentina en París y en los diálogos constantes de Diego César Santilli con los mandatarios de todo signo ya se fue amasando una cifra con la que el Gobierno confía en lograr la suspensión de las PASO: "Los números van a estar y van a ser más de 37 los votos a favor en el Senado", se escuchó en la Mesa Política , entre empanada de carne y de jamón y queso. El jefe de Gabinete Santilli confía en que a fines de este mes se avance en la Cámara Alta y se vote en las primeras dos semanas de noviembre para dejar sin efecto la herramienta con la que cuenta -hasta el momento- el peronismo para resolver sus cuitas. Digamos, o sea...

Entre los miembros de la mesa de decisiones políticas hay miradas diferentes sobre cómo encarar el año electoral. La primera pregunta que circula pero que no forma parte de las discusiones es sobre el nombre que acompañará a Javier Milei en la fórmula presidencial de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich es quien cuenta con mayores chances de formar parte de esa nómina , más allá de los planteos que le hizo al Presidente en la larga charla que ambos tuvieron a solas. A la senadora nacional le inquietan asuntos como la caída de 20 mil empleos que significa un dato concreto de que la gestión económica tiene costos en la sociedad y que, según Bullrich, no solo no se deben obviar sino que, además, se deben enfrentar y resolver.

Muy distinto al perfil de la inquieta senadora aparece otro nombre con deseos de conformar la dupla para la pelea por la reelección: Martín Menem es el deseo de la familia riojana para coronar en una competencia que podría dejar al empresario y político de 51 años , hijo del exsenador Eduardo Menem y sobrino de Carlos Saúl. El asunto aún no está definido y serán los hermanos Milei quienes definirán el casillero que acompañará al economista anarcolibertario en la búsqueda de su "segundo turno". Hola todos...

Mientras tanto, en el peronismo descreen de que el Gobierno nacional tenga los números para suspender las elecciones primarias y se aprestan a que el año próximo habrá una batalla fuerte para definir la fórmula presidencial: Axel Kicillof, Sergio Tomás Massa y Gerardo Zamora son los nombres que suenan hoy para la competencia donde queda mucho por resolver. Esta semana se sumó Sergio Uñac -con videos generados en la cocina electoral de Daniel Ivoskus- y el cristinismo sigue agitando la idea de "Cristina candidata", una utopía que choca con el dato concreto de que la Justicia ya dictaminó que la exjefa de Estado no puede volver a ejercer cargos públicos, por lo que no podría competir electoralmente.

En el peronismo manejan encuestas que los tienen cerca de los 30 puntos -sea quien sea el candidato- y eso alentará la aparición de más nombres, como también sucede en la pelea por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lucha a la que se sumó el intendente Leonardo Nardini -de Malvinas Argentinas- y donde ya están anotados Federico Achával. Gabriel Katopodis, Federico Otermín, Fernando Espinoza, Mariel Fernández, Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi.

Resta saber qué hará Máximo Carlos Kirchner : el diputado nacional y jefe de La Cámpora sigue agitando lo de "CFK presidenta" y atento al armado de Axel Kicillof; pero sin definir si él se anota en alguna discusión política, más allá de que el advenimiento del juicio por Hotesur y Los Sauces lo tiene preocupado. Tal vez por eso, se lo vio hace pocos días en un romántico paseo por la Ribera de Quilmes , distrito donde manda su amiga y compañera Mayra Mendoza, otra que está arropada por la política y el amor y cerca de su casamiento. Y comieron perdices...

En la ciudad de Buenos Aires tampoco hay claridad de qué hará el peronismo donde en las últimas elecciones apareció como candidato el radical Leandro Santoro y ahora asoma Mariano Recalde, quien tiene un "problema": es senador nacional de La Cámpora pero amigo personal de Axel Kicillof . La suerte de esta fuerza siempre se dirime en conversaciones entre la agrupación de Máximo Kirchner y los históricos Víctor Santa María y Juan Manuel Olmos . Este último recobró protagonismo en las últimas semanas, pues salió en público como titular de la Auditoría General de la Nación con un informe sobre el destino que eligieron para el oro tanto "Toto" Caputo como Santiago Bausili, el titular del Banco Central.

Algunos justicialistas de años no ven con malos ojos que Olmos pueda ser, finalmente, el candidato a jefe de Gobierno por el peronismo y que eso aporte para la unidad. De esas cuestiones (además de los consejos médicos que ambos se dan para mantener el régimen que les hizo perder unos cuantos kilos) hablaron el titular de la AGN con el radical Daniel "Tano" Angelici, en las oficinas que el empresario tiene en Carlos Pellegrini y Córdoba .

Angelici también es parte del acercamiento que intentan muchos en el PRO entre los primos Macri. Mauricio mantiene hoy una distancia del acuerdo con La Libertad Avanza y Jorge pretende cerrar un entendimiento en la Ciudad que hoy gobierna el más joven de los dos. El lunes anterior, ambos se vieron y hablaron en un evento convocado por Avelino Tamargo sobre José de San Martín. La cita en el Paseo de los Carruajes -Alem al 800- se llamó “San Martín Vive” y ambos coincidieron en un gesto de distensión.

Quien también dio un gesto de alivio fue el jefe de Gobierno este martes, cuando reunió a su Gabinete político. En la reunión se habló de los números de la consultora ARESCO que hablan de que mejoró la imagen de Jorge Macri como "gestor de la ciudad" y un 41,9% de los porteños "quiere que el PRO siga gobernando" en territorio porteño . Allí, delante de gente de íntima confianza del ex presidente de Cambiemos -como Fulvio Pompeo, Darío Nieto y Hernán Lombardi-, Jorge Macri elogió a Mauricio en su paso por la jefatura de Gobierno. El mensaje llegó a las oficinas del hoy presidente del PRO. ¿Habrá fumata blanca?

Fuente: Clarín