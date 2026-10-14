Diluvia en CABA: hasta cuándo seguirán las tormentas

Diluvia en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones continuarán de manera intermitente durante la noche de este miércoles y se extenderán hasta el viernes .

Este jueves 15 será una de las jornadas más complicadas: se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 18 , con probabilidades de precipitaciones del 40% al 70% durante la tarde y la noche .

Según el pronóstico del SMN, las lluvias empezarían a cesar el viernes 16 y finalizarían el sábado 17 , cuando ya no se esperan precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Fuente: TN