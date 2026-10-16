El Niño golpea el Litoral: las impresionantes imágenes de las Cataratas desde el lado brasileño

El fenómeno de El Niño vuelve a poner en alerta al Litoral argentino ante la posibilidad de que se registren lluvias intensas y crecidas de los principales ríos de la región.

En medio de la preocupación por el avance del agua, el equipo de TN recorrió distintas localidades de Entre Ríos, Corrientes y Misiones y cruzó la frontera hacia Brasil para mostrar la situación y conocer cómo se preparan las autoridades.

El periodista Alan Ferraro encabezó una extensa cobertura que comenzó en Paso de los Libres, continuó por la zona de la represa de Yacyretá, Eldorado y Puerto Iguazú, y este viernes llegó a Foz de Iguazú, del lado brasileño de las Cataratas.

A lo largo del recorrido, las imágenes permitieron observar el comportamiento del agua en distintos puntos de la región y dimensionar la preocupación que existe ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas empeoren .

La principal incertidumbre está puesta en cómo evolucionarán las lluvias durante las próximas semanas y qué impacto podrían tener sobre los caudales de los ríos . Por eso, las autoridades locales siguen de cerca la situación y trabajan en medidas de prevención.

El Niño es un fenómeno climático que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y que puede modificar los patrones de precipitaciones en distintas regiones del planeta.

En la Argentina, su presencia suele estar asociada con un aumento de las lluvias en el Litoral y el noreste del país , especialmente durante la primavera y el verano.

Este comportamiento puede favorecer las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú , aunque la magnitud de sus efectos depende de la intensidad de las precipitaciones, de las condiciones previas de las cuencas y de otros factores meteorológicos.

Por ese motivo, el fenómeno no implica necesariamente que todas las localidades vayan a inundarse, pero sí representa un factor de riesgo que obliga a reforzar el seguimiento de los ríos y la preparación de las comunidades.

Durante la cobertura de TN , las imágenes de Yacyretá y de la zona de las Cataratas del Iguazú fueron algunos de los puntos más destacados del recorrido.

Ante el riesgo de que el agua avance sobre las viviendas, durante la transmisión se insistió en la importancia de que las familias puedan anticiparse y tomar medidas preventivas .

Entre las recomendaciones se mencionó elevar electrodomésticos, retirar muebles de los sectores más expuestos y poner a resguardo documentación , fotografías y objetos personales .

Después de atravesar distintas localidades argentinas, Ferraro cruzó hacia Brasil para continuar con el seguimiento del fenómeno desde Foz de Iguazú.

El periodista explicó que, a medida que avanza la recorrida, el contacto con las autoridades permite conocer mejor cómo se preparan los municipios y cuáles son las principales preocupaciones en cada zona.

“A medida que vas recorriendo, vas tomando contacto con autoridades locales , y en este caso de los países vecinos, y vas entendiendo un poco qué es lo que está pasando y cómo se están preparando ”, sostuvo.

La extensión del recorrido también dejó en evidencia que el comportamiento de los ríos no puede analizarse únicamente desde las fronteras argentinas . Las precipitaciones que se registran en Brasil y otros sectores de las cuencas compartidas pueden repercutir aguas abajo y modificar la situación de distintas localidades.

Mientras tanto, la atención continúa puesta en la evolución de El Niño y en las lluvias que podrían registrarse en la región. La prioridad es que las poblaciones cuenten con información suficiente para prepararse ante un escenario cuyo alcance todavía no puede determinarse con precisión.

Fuente: TN