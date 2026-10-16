Chaco: detuvieron al ginecólogo que había sido denunciado por abuso sexual y prácticas médicas irregulares

El ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega fue detenido este viernes en Resistencia, Chaco , luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia provincial.

El médico fue arrestado en una causa que investiga presunta mala praxis . También enfrenta denuncias por presuntos abusos sexuales durante consultas y en otros ámbitos ajenos a su actividad profesional .

La titular del Equipo Fiscal Nº 6, Mariana Echarri, ordenó una serie de operativos simultáneos en el domicilio del profesional, su consultorio privado y el sanatorio Femechaco, donde trabajaba.

Durante los allanamientos, los investigadores recolectaron documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la investigación.

El abogado defensor, Zacarías Issolio, informó que había un celular y cajas con medicamentos entre los objetos secuestrados.

A comienzos de este mes dieron a conocer las denuncias de siete mujeres contra Kumiega por presuntos abusos sexuales y prácticas médicas irregulares .

Las presentaciones describen situaciones ocurridas durante consultas ginecológicas, comentarios de contenido sexual y contactos posteriores a través de redes sociales .

Una de las pacientes Jésica contó a Telenoche que había acudido al consultorio para solicitar análisis de sangre y controlar su dispositivo intrauterino (DIU). En esa consulta, el médico realizó una ecografía transvaginal de una manera que consideró irregular.

“ Me acariciaba las piernas mientras tenía el transductor dentro . Yo no supe qué hacer, no me podía mover, pero sabía que todo ese procedimiento estaba mal”, indicó la mujer.

Otra de las denunciantes sostuvo que el profesional le habría entregado medicamentos vencidos y cuestionó las maniobras realizadas durante un estudio. También se incorporaron a la investigación capturas de conversaciones privadas en las que, según las presentaciones, el médico les enviaba mensajes de contenido personal .

Entre ellos figura uno que se difundió públicamente: “ Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador ”.

La defensa del ginecólogo, por su parte, rechazó que las conductas denunciadas constituyan delitos y sostuvo que las prácticas médicas se ajustaron a los protocolos de la especialidad.

Las medidas de investigación están distribuidas entre distintos equipos fiscales, de acuerdo con los hechos denunciados. La causa por presunta mala praxis que derivó en la detención está a cargo de Echarri , mientras que otras presentaciones vinculadas con las consultas médicas son investigadas por el equipo de Ana González de Pacce .

En paralelo, el Equipo Fiscal N° 4, encabezado por Jorge Cáceres Olivera , lleva adelante una investigación por presunto abuso sexual a partir de la denuncia de una mujer que en la actualidad vive en Emiratos Árabes Unidos . Según la información publicada por medios locales, está previsto que declare por videollamada este lunes.

Fuente: TN