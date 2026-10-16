Misiones: detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hijastra de 12 años en una reserva natural

Un hombre de 32 años fue detenido en la provincia de Misiones , acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 12 años . El procedimiento se realizó en el interior de la Reserva Yabotí , en la localidad de El Soberbio, luego de varias horas de búsqueda.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un agricultor de 18 años , quien declaró que el 10 de octubre, cerca de las 11 de la mañana, vio al sospechoso ingresar a una zona de vegetación junto a la niña . El episodio habría ocurrido en las inmediaciones de una chacra del paraje Colonia El Fisco, sobre la Ruta Provincial 15.

Según el testimonio del joven, decidió seguirlos y habría presenciado una situación de abuso sexual . A partir de esa declaración, las autoridades pusieron en marcha un operativo para localizar al acusado y encontrar a la menor.

En la búsqueda participaron efectivos de la Comisaría de la Mujer y de la Comisaría Segunda de El Soberbio , junto con bomberos voluntarios. Los equipos recorrieron a pie distintos sectores de la reserva y cruzaron el arroyo Paraíso para llegar hasta un campamento ubicado en el área natural.

Allí los agentes encontraron a la niña de 12 años y a su hermana de 8, quienes estaban junto a su madre, de 35 años. Fue también donde detuvieron al hombre señalado en la denuncia, identificado por los medios locales como Juan Carlos G .

El acusado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente , con intervención de la fiscalía correspondiente. La causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia .

Como parte de las medidas judiciales, se solicitó un turno para que la niña pueda declarar mediante el sistema de Cámara Gesell , un procedimiento que permite recibir testimonios de niños, niñas y adolescentes en un entorno adecuado para su protección.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho denunciado y avanzar con las actuaciones judiciales. Hasta el momento, la detención del sospechoso se produjo a partir del testimonio del joven agricultor y del operativo desplegado en la zona rural de El Soberbio.

Fuente: TN