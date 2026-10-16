Tiene 13 años, lucha contra una leucemia y necesita US$154.000 para tratarse: el pedido de su familia a los jugadores de Boca

Benicio Brest Zubaran tiene 13 años , vive en Longchamps y es fanático de Boca desde que tiene uso de razón. Pero desde hace un año, su vida transcurre entre internaciones, tratamientos y controles médicos . Tiene una leucemia de muy alto riesgo y necesita US$154.000 para acceder a una terapia que podría salvarle la vida.

Su papá, Leonardo Brest, inició una campaña para reunir el dinero y decidió recurrir a una de las grandes pasiones de su hijo: Boca Juniors . Aprovechando que este viernes juega el equipo, les hizo un pedido desesperado a los futbolistas para que lo ayuden a difundir su historia.

En octubre de 2025, Benicio fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda de tipo B , una variante de muy alto riesgo. Comenzó un tratamiento en el Hospital Garrahan que incluyó quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia.

En marzo de este año recibió un trasplante de médula ósea y los primeros controles fueron alentadores. Sin embargo, el 30 de septiembre, una punción reveló que la enfermedad había regresado .

Ahora, la familia espera los resultados de un nuevo estudio que le realizarán el lunes y que será determinante para definir los próximos pasos.

“Es una enfermedad muy resistente y muy agresiva . Pudo haberse disparado, mantenido o incluso bajado. Todo depende del escenario que nos encontremos el lunes”, explicó Leonardo.

La esperanza está puesta en una terapia CAR-T que se realiza en la Fundación Pérez Scremini, en Montevideo, Uruguay .

El procedimiento consiste en extraer células del sistema inmunológico del paciente, modificarlas genéticamente y volver a introducirlas para que ataquen las células cancerosas. El tratamiento cuesta US$154.000, una cifra imposible de afrontar para la familia.

Beni sueña con Boca y Leonardo quiere que desde el club puedan darle difusión al caso de su hijo. Espera que algún futbolista escuche su mensaje y ayude a multiplicar la campaña.

“Yo lo que les pido a los jugadores, si lo escuchan, es que me ayuden. Me ayudarían mucho difundiéndolo también para que la gente pueda colaborar”, expresó.

Incluso, aseguró que quiere devolver el dinero: “ Con mi trabajo, yo podría ir devolviéndolo mes por mes ”.

Mientras espera el resultado de la próxima punción, Leonardo tiene un único objetivo: conseguir que su hijo pueda acceder al tratamiento.

Fuente: TN