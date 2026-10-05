El Motoasado cerró su décima edición con una multitud y visitantes de todo el país

MADARIAGA

Además, la convocatoria trascendió las fronteras de Madariaga, recibiendo moteros provenientes de Chile y Venezuela, entre las más de 5.000 motos que llegaron a la ciudad para participar de la celebración, compartir la pasión y disfrutar de las distintas actividades.





La décima edición del Motoasado 2026 tuvo un grandísimo fin de semana de encuentro, música, motos y camaradería en General Madariaga, con una importante convocatoria de más de 5.000 motos que acompañó cada una de las propuestas previstas, a pesar de las condiciones climáticas que se presentaron durante el viernes y el sábado.





La programación de artistas se desarrolló tal como estaba anunciada y el público respondió a cada una de las presentaciones, acompañando a artistas como La Bersuit, Prisma y Fede Moura, entre otros, y convirtiendo nuevamente al Motoasado en uno de los encuentros más convocantes del calendario de eventos de la ciudad.





Como sucede cada año, la convocatoria trascendió las fronteras de Madariaga. Motoqueros de distintos puntos del país, además de visitantes provenientes de Chile y Venezuela, llegaron a la ciudad para participar de la celebración, compartir la pasión por las motos y disfrutar de las distintas actividades.





Uno de los momentos más esperados fue la tradicional caravana. Debido al mal clima del sábado, finalmente se realizó ayer domingo a las 11 horas. Miles de motos recorrieron la ciudad y se concentraron frente al Palacio Municipal, donde fueron recibidas por el intendente Esteban Santoro, la batucada y una gran cantidad de vecinos que se acercaron para acompañar el paso de la misma.





El cierre también tuvo como protagonista al tradicional sorteo de motos, con los siguientes ganadores:





1° premio – Honda NX 500: Daniel Pérez.





2° premio – Honda NX 190: Raúl Echaurren.





3° premio – Honda CB 190: Nicolás Saco.





4° premio – Honda Wave: Demian Rojo.





De esta manera, el Motoasado 2026 volvió a reunir a miles de personas en General Madariaga, consolidándose como uno de los grandes eventos turísticos que combina la pasión por las motos, la música, la gastronomía y, especialmente, el espíritu de encuentro que caracteriza a la ciudad.