UADE Costa Argentina celebró su Colación de Grado 2026 con 91 nuevos graduados

El lunes 28 de septiembre, UADE
Costa Argentina realizó su Colación de Grado 2026, en la que 91 estudiantes
recibieron su título universitario. Fue una jornada de celebración compartida
con familias, docentes y autoridades, que reconoció el esfuerzo y la dedicación
de cada graduado a lo largo de su carrera.
Los nuevos profesionales se graduaron en las carreras de Abogacía,
Contador Público, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en
Psicología, Licenciatura en Diseño de la Imagen Visual, Tecnicatura en
Desarrollo de Software y Tecnicatura en Martillero Público, Corredor y
Administración de Consorcios.
Con esta nueva promoción, UADE Costa Argentina alcanza un total de 636
graduados formados en su campus. La cifra muestra cómo se fue consolidando la
universidad en la región y su compromiso con acercar una educación de calidad a
la Costa Atlántica, tanto para los jóvenes de la zona como para quienes llegan
desde otras ciudades a estudiar en Pinamar.
En representación de los graduados, Franco Scagliola, egresado de la
Licenciatura en Administración de Empresas, dirigió unas palabras a sus
compañeros. "Como muchos otros, mi camino empezó a varios kilómetros de
acá. Soy de Mar del Plata y, cuando tenía 18 años, tomé la decisión de dejar mi
ciudad para venir a estudiar", contó. "Hoy, mirando hacia atrás,
puedo decir que no fue una decisión fácil, pero sí una que volvería a
tomar".
Scagliola destacó lo que, para él, distingue a la sede: "Además de
todo lo que aprendimos en las aulas, hay algo que para mí distingue
especialmente a la Sede Costa: su lado humano. La cercanía y la calidez de los
profesores, de nuestros compañeros y de todas las personas que forman parte de
la universidad hicieron que, incluso estando lejos de casa, pudiéramos
sentirnos acompañados".
También habló de lo que se llevan los graduados: "Nos llevamos
conocimientos, por supuesto, pero también nos llevamos valores que van mucho
más allá de una carrera: el esfuerzo, la disciplina y la importancia de hacer
las cosas de la manera correcta".
Para cerrar, invitó a sus compañeros a irse "orgullosos de lo que
conseguimos, agradecidos por quienes nos acompañaron y, sobre todo, con ganas
de descubrir qué viene después. Porque si hay algo que me gusta pensar cuando
termina una etapa es que lo mejor siempre está por venir".
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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