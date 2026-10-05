UADE Costa Argentina celebró su Colación de Grado 2026 con 91 nuevos graduados

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El lunes 28 de septiembre, UADE Costa Argentina realizó su Colación de Grado 2026, en la que 91 estudiantes recibieron su título universitario. Fue una jornada de celebración compartida con familias, docentes y autoridades, que reconoció el esfuerzo y la dedicación de cada graduado a lo largo de su carrera.





Los nuevos profesionales se graduaron en las carreras de Abogacía, Contador Público, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Diseño de la Imagen Visual, Tecnicatura en Desarrollo de Software y Tecnicatura en Martillero Público, Corredor y Administración de Consorcios.





Con esta nueva promoción, UADE Costa Argentina alcanza un total de 636 graduados formados en su campus. La cifra muestra cómo se fue consolidando la universidad en la región y su compromiso con acercar una educación de calidad a la Costa Atlántica, tanto para los jóvenes de la zona como para quienes llegan desde otras ciudades a estudiar en Pinamar.





En representación de los graduados, Franco Scagliola, egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas, dirigió unas palabras a sus compañeros. "Como muchos otros, mi camino empezó a varios kilómetros de acá. Soy de Mar del Plata y, cuando tenía 18 años, tomé la decisión de dejar mi ciudad para venir a estudiar", contó. "Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que no fue una decisión fácil, pero sí una que volvería a tomar".





Scagliola destacó lo que, para él, distingue a la sede: "Además de todo lo que aprendimos en las aulas, hay algo que para mí distingue especialmente a la Sede Costa: su lado humano. La cercanía y la calidez de los profesores, de nuestros compañeros y de todas las personas que forman parte de la universidad hicieron que, incluso estando lejos de casa, pudiéramos sentirnos acompañados".





También habló de lo que se llevan los graduados: "Nos llevamos conocimientos, por supuesto, pero también nos llevamos valores que van mucho más allá de una carrera: el esfuerzo, la disciplina y la importancia de hacer las cosas de la manera correcta".





Para cerrar, invitó a sus compañeros a irse "orgullosos de lo que conseguimos, agradecidos por quienes nos acompañaron y, sobre todo, con ganas de descubrir qué viene después. Porque si hay algo que me gusta pensar cuando termina una etapa es que lo mejor siempre está por venir".