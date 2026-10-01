El kirchnerismo avanza con una ley que prevé fuertes sanciones para las apuestas online en la provincia de Buenos Aires

El kirchnerismo presentó en las últimas horas un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense que prevé fuertes sanciones para las apuestas online en la provincia y busca regular la publicidad y el acceso de los usuarios de las plataformas, además de crear impuestos para financiar el cuidado de la salud mental y el apoyo de centros culturales y clubes de barrio.

La iniciativa es impulsada por los legisladores de La Cámpora Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto , y tiene como objetivo “establecer un régimen integral para la prevención y el abordaje de los riesgos y daños asociados a las apuestas en línea; regular su acceso, funcionamiento, publicidad, promoción y patrocinio y destinar recursos provenientes de la actividad al financiamiento de políticas sanitarias, comunitarias y deportivas en la Provincia de Buenos Aires”.

Fuentes del bloque de Unión por la Patria (UxP) indicaron a LA NACION que la intención es empezar a tratar la iniciativa en comisiones para aprobarla “antes de fin de año” .

En primer lugar, el proyecto introduce una modificación de la ley provincial N° 15.079 con el objetivo de obligar a que las empresas que pretendan desarrollar la actividad cuenten con un capital social de “origen nacional” en su totalidad .

Por otro lado, pretende que las compañías realicen un aporte del “100%” del monto invertido en publicidad, promoción, patrocinio y en toda otra actividad destinada a la captación de nuevos jugadores.

Para la administración de esos recursos se creará el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía, “ destinado a financiar acciones de prevención , asistencia y tratamiento del juego compulsivo, problemático o patológico”.

De acuerdo el texto, los recursos de ese impuesto se utilizarán para el cuidado de la salud mental , con campañas de prevención, acciones de detección temprana, programas de acompañamiento para las personas afectadas y capacitación de profesionales y equipos de salud.

El 70% se coparticipará entre los municipios de la provincia mientras que el 30% restante irá al Ministerio de Salud bonaerense .

A su vez, se creará un aporte mensual del 3% sobre la totalidad de los premios obtenidos en cualquiera de las modalidades de las apuestas en línea. Para la administración de ese dinero, se pondrá en marcha el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo.

De ese 3%, el 85% se destinará a asociaciones civiles, clubes de barrio, sociedades de fomento , centros culturales y centros de jubilados pensionados sin fines de lucro, mientras e l 15% restante irá a becas para deportistas de alto rendimiento .

“ Se tocan grandes intereses , es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante. Estas empresas todos los meses sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante , y una parte menor de sus ganancias queda en el país ya que más del 70 de las utilidades se giran al exterior”, manifestó Tignanelli en un comunicado.

Y añadió: “ Vienen generando un daño muy grande desde hace mucho tiempo, creemos que es necesario regularlas, controlarlas y hacer que empiecen a pagar. Llamarlas juego es una trampa , son lugares donde se realizan apuestas”.

El proyecto incorpora un capítulo dedicado a promover medidas contra las apuestas clandestinas . La más grave resulta en la revocación de la licencia en caso de que se verifique la participación de un menor como “consecuencia del incumplimiento o la insuficiencia de los mecanismos de identificación, verificación de edad o control”.

Para ello, la iniciativa establece la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL) para que actúe dentro del ámbito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En caso de que existan elementos que permitan acreditar el desarrollo de una actividad sin autorización, el juez a cargo estará habilitado para resolver dentro de las siguientes seis horas y sin audiencia previa la clausura preventiva de los establecimientos , el bloqueo del sitio web y aplicaciones, la suspensión de los medios de pago utilizados y el retiro de la publicidad.

La ley también establece fuertes medidas regulatorias para la publicidad. Toda campaña deberá contar con autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Además, estará prohibida toda publicidad destinada, dirigida y orientada a menores y las campañas no podrán difundirse en plataformas destinadas principalmente a niños.

Asimismo, la actividad deberá ser identificada como “ apuestas en línea ” y quedará prohibida la utilización de la palabra “ juego ” y también las expresiones, imágenes, símbolos o recursos que presenten la actividad como lúdica, recreativa o de entretenimiento.

Los operadores tampoco podrán ofrecer, publicitar ni entregar bonos, beneficios, incentivos o recompensas destinados a inducir, promover o prolongar la actividad de apuestas.

Con el objetivo de proteger a los usuarios , las cuentas utilizadas serán personales e intransferibles y los operadores deberán “impedir su utilización por terceros mediante sistemas de reconocimiento biométrico facial en tiempo real que verifiquen la identidad y la mayoría de edad”.

La verificación biométrica será exigida en los siguientes momentos:

Además, se establece un límite en los depósitos que una persona pueda realizar durante su tiempo en la plataforma y habilita el cierre automático de la sesión al cumplirse una hora de apuestas, junto al impedimento de poder ingresar durante la próxima hora.

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Fuente: La Nación