El Kalaripayattu, la disciplina milenaria inspirada en los movimientos de los animales llega al Bienestar Fest

En Kerala, en el sudoeste de la India, una tradición marcial que nació hace siglos todavía forma parte de la cultura de la región. Se llama Kalaripayattu y es considerada por muchos historiadores como la “madre de todas las artes marciales” . Su particularidad está, entre otras cosas, en la forma de trabajar el cuerpo: muchas de sus posturas toman como referencia a distintos animales y buscan desarrollar fuerza, agilidad, flexibilidad y estado de alerta.

El sábado 24 de octubre, esta disciplina llegará al Bienestar Fest , el festival de LA NACION y OSDE que se realizará en el Hipódromo de Palermo. Carla Guida Johnson estará a cargo de la actividad en la Isla Zen, donde los asistentes podrán acercarse a una práctica que combina movimiento, concentración y respiración.

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El entrenamiento parte de ocho posturas fundamentales, conocidas como vadivus, inspiradas en el elefante, el caballo, el león, el jabalí, el gato, el pez, el gallo y la serpiente . En muchas de ellas, el cuerpo trabaja cerca del suelo y la columna adopta posiciones diferentes a las de otros entrenamientos marciales. “Como está inspirado en la observación de la naturaleza y en los movimientos de los animales, estas posturas nos conectan con la estabilidad, la agilidad, la potencia y el estado de alerta”, explica Guida Johnson.

La práctica también tiene una relación estrecha con el yoga y el ayurveda . Para Guida Johnson, las tres tradiciones comparten una manera de entender el cuerpo que excede lo puramente físico.

“Es una disciplina hermana del yoga y está muy conectada, desde su raíz, con la filosofía del ayurveda”, señala. Y agrega: “Kalari, yoga y ayurveda son ciencias hermanas porque comparten un mismo trasfondo cultural; el cuerpo no se ve como una máquina aislada”.

El nombre de la disciplina también da una pista sobre su origen: kalari significa lugar de práctica y payattu, ejercicio o práctica constante . Una sesión comienza con el kalari vandanam, un saludo ritual al espacio, a la tradición y al linaje de maestros. Después del calentamiento, el entrenamiento avanza sobre las distintas posturas y movimientos. “Es un camino de transformación, una forma de vivir basada en la disciplina y el respeto, un puente que nos permite conocer el verdadero potencial de nuestras capacidades”, explica Guida Johnson.

Guida Johnson conoció el kalaripayattu en 2009, cuando participó de un seminario intensivo en la Universidad Nacional de las Artes dictado por el actor indio Martin Chalissery. La experiencia la llevó a viajar a India al año siguiente para formarse en la escuela tradicional Hindustan Kalari Sangham , en Kerala.

Lo que había comenzado como una residencia de cuatro meses terminó extendiéndose durante un año y luego continuó con otros cuatro años de formación en la región. Allí estudió bajo la guía de Lakshman Gurukkal y sus hermanos, hijos del fundador de la escuela.

“Desde la primera práctica sentí una conexión inmediata, sin imaginar que en el kalari también encontraría mi propósito: difundir sus enseñanzas en mi país”, recuerda.

En 2016, después de regresar a la Argentina, fundó Kalari Argentina . Desde entonces, trabaja en la difusión de una disciplina que, además de sus técnicas de combate, conserva una mirada particular sobre el movimiento y el entrenamiento.

Su historia tiene también un capítulo mucho más antiguo. El kalaripayattu alcanzó su apogeo entre los siglos XII y XIII , cuando distintos reinos del sur de la India contaban con guerreros formados en esta práctica. Más tarde, las invasiones europeas y la incorporación de armas de fuego marcaron su declive. A pesar de la prohibición, la disciplina sobrevivió gracias a maestros que conservaron sus conocimientos y formas de entrenamiento .

Siglos después de su desarrollo en Kerala, el kalaripayattu llega a la Isla Zen del Bienestar Fest de la mano de Carla Guida Johnson para mostrar otra manera de relacionarse con el cuerpo y con el movimiento. A lo largo de la actividad, los participantes podrán acercarse a algunos de los movimientos y posturas que forman parte de esta tradición, con el foco puesto en la relación entre cuerpo, movimiento y atención . Será una oportunidad para conocer en primera persona una práctica que, después de siglos de historia, sigue encontrando nuevas formas de llegar a otros públicos.

Fuente: La Nación