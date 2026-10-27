El Gobierno dice que “tomó nota” del resultado de las elecciones en Brasil y que Bolsonaro no pidió asilo en el país

A 48 horas de la victoria de Luis Inacio Lula da Silva por sobre Flavio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil , el gobierno argentino habló por primera vez sobre los resultados y dijo que “ tomó nota ” de los comicios de este domingo en Brasil .

El vocero presidencial Adrián Ravier en su conferencia de prensa de este martes desde Casa Rosada fue el encargado de marcar la postura del Gobierno. El vocero también aseguró que no hubo pedido de asilo de Flavio Bolsonaro.

Hasta ahora, nadie del Gobierno se había manifestado sobre el tema. Incluso el presidente Javier Milei fue el único mandatario de América Latina en no enviarle un mensaje a Lula , quien será presidente del país vecino por cuarta vez.

Fuente: La Nación