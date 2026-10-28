“El cuerpo de Nancy va a hablar”: la advertencia de la nuera de la docente tras el hallazgo en Corrientes

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La noticia del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy , la docente desaparecida en Esquina, Corrientes , impactó de lleno a su familia. El cuerpo fue encontrado a 16 kilómetros de la escuela rural donde daba clases.

“Estamos todos mal, angustiados. Tenemos que sacar fuerzas de donde sea y a seguir, porque esto no puede quedar así no más”, expresó Alejandra, la nuera de Nancy, en diálogo con Nuestra Tarde ( TN ).

También cuestionó la falta de acción en la búsqueda de la docente y planteó la teoría de que el cuerpo pudo haber sido plantado en ese lugar: “Nunca pudo haber caminado hasta allá”.

“Nos da bronca, porque nadie la estaba buscando. Estaba a 16 kilómetros, ya la tendríamos que haber encontrado. ¿Esa zona no había sido rastrillada? ”, apuntó.

Y agregó: “¿Qué es lo que le pasó? El cuerpo de Nancy va a hablar porque es una guerrera hasta en el cielo".

El cuerpo de Nancy Godoy , la docente rural que estaba desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes, fue encontrado este miércoles en la zona del paraje El Malezal, en la localidad de Esquina.

Dos policías de la provincia lo localizaron durante un rastrillaje a caballo, a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N°626, donde la maestra trabajaba como suplente.

Según informó el

Además, no hay señal telefónica en la zona. Por ese motivo, las personas que dieron con el cuerpo tuvieron que desplazarse hasta un lugar con comunicación para avisar sobre el hallazgo.

La investigación hasta el momento tiene cinco personas detenidas . Antes de que se confirmara la noticia, la Justicia había dictado la prisión preventiva para los imputados, vinculados al entorno de la estancia donde trabajaba Godoy.

El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, acusado como presunto autor del femicidio.

En tanto, los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, y Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas, están imputados por encubrimiento.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, allegado a la familia de los peones, acusado de falso testimonio.

Fuente: TN