El cruce entre dos diputados en la comisión de Presupuesto que casi termina a los golpes

Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados , que preside Bertie Benegas Lynch.

El episodio ocurrió en medio de la intervención del legislador Esteban Paulón , de Provincias Unidas (PU), cuando el debate llevaba más de tres horas de duración dentro del recinto.

Los gritos comenzaron luego de que Paulón le apuntara al Gobierno por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, y relatara los hechos de la Quinta Marcha Federal que se desarrolló el pasado jueves.

“Vienen con soberbia a reírse en nuestras caras por una ley que no cumplen. Entonces mínimamente tengan la decencia de tenernos respeto . Porque ya que vienen a esta casa a defender que no cumplen una ley que se votó en el Congreso. Por lo menos, no se nos caguen de risa en la cara como se le cagan de risa en la cara a la gente que estuvo marchando pacíficamente el jueves pasado por las universidades ”, expresó el legislador de PU.

En aquel momento, desde la bancada oficialista empezaron a gritar, motivo por el cual Benegas Lynch debió intervenir para pedir silencio. Sin embargo, cuando Paulón quiso retomar su discurso, Castagneto, quien oficia como vicepresidente primero de la comisión, se acercó hasta el sector de LLA para discutir con Leone.

“ Otra vez el mismo diputado ”, se escuchó de fondo en la transmisión. En uno de los videos que se viralizó en la red social X, se puede observar a Castagneto parado mientras se enfrenta a Leone, quien estaba sentado. El legislador del bloque justicialista tuvo que ser frenado por Lisandro Almirón , diputado libertario de Corrientes.

Aun así, el legislador peronista continuó increpando a Leone, quien después de unos segundos decidió pararse. Los diputados quedaron a cara a cara. Por unos instantes, parecía que la situación iba a escalar, pero no pasó a mayores. “ El pelado fue, lo invitó a pelear ” y “ el pelado tiene que salir ”, se escuchó desde el sector de UxP, en alusión a Leone.

Luego, ante el pedido de Lynch para que volviera a su asiento, Castagneto acusó al legislador de LLA de haberlo insultado. “Acá no se habla así”, manifestó. Y agregó: “ ¡Que pida perdón!“. No se puede seguir así ”. “Carlos, ahora voy y me acerco para charlar”, le respondió el presidente de la comisión.

Finalmente, Paulón logró terminar su intervención y el encuentro continuó sin sobresaltos. Durante la jornada, expusieron como invitados el secretario de Educación, Alejandro Torrendell , y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez .

Fuente: La Nación