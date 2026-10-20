La Cancillería brasileña emitió un duro comunicado contra Milei por el ataque a Lula da Silva

Cuando faltan apenas cinco días para el balotaje en Brasil , el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva emitió este martes un duro comunicado contra el presidente Javier Milei , quien más temprano había insultado al líder del PT a través de la red social X. El mandatario libertario lo tildó de “zurdo ladrón” e insinuó que podría manipular los resultados electorales.

“Las ofensas proferidas hoy por el Presidente de la República Argentina contra Brasil, dirigidas esta vez al Poder Judicial y al sistema de voto electrónico, constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño ”, reza el comunicado oficial.

La Cancillería brasileña remarca que Milei “reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”, es decir, por los sectores alineados con el expresidente Jair Bolsonaro , quien cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en enero del 2023. Es, a su vez, padre del candidato presidencial Flávio Bolsonaro , el favorito de Milei para el balotaje del domingo próximo.

“Esta manifestación antidemocrática es inaceptable, desequilibrada y no se condice con la postura que debe tener el jefe de Estado de un país amigo”, continúa la nota del gobierno de Lula.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Mauro Vieira , aseguró que el sistema de voto electrónico que utiliza Brasil “ha demostrado ser seguro, nunca registró irregularidades, y observadores electorales de todo el mundo ya han ratificado esta realidad en la primera vuelta de las elecciones”.

“La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente al pueblo brasileño, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25″, concluye el comunicado.

Temprano este martes, Milei citó un recorte de una entrevista a Lula en el que afirma que en Brasil no es viable trabajar seis días a la semana, a días de que el Parlamento sancionara la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. “La mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa, lo que significa más trabajo”, afirmó Lula el lunes por la noche en SBT News . En esa charla pretendía ejemplificar que en el país son en su mayoría las mujeres las que están a cargo de las tareas de cuidado.

El Presidente argentino salió al ataque : “Los progres machirulos” . Luego sumó: “Después andan acusan [sic] de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes...”.

Para cerrar, redobló la apuesta: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón” . Esa fue la misma acusación que hizo Jair Bolsonaro a Lula en 2022 cuando buscaba reelegir y perdió contra el actual presidente.

LOS PROGRES MACHIRULOS... Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC! https://t.co/DdeaMv3mxb

El viernes pasado, el equipo de campaña de de Lula usó de ejemplo la política de motosierra de Milei para pedir que no apoyen a Bolsonaro. “La motosierra de Milei, en la Argentina, ya ha sumido a casi la mitad de los argentinos en la miseria. No es un ejemplo para Brasil. Cuando Flávio Bolsonaro habla de recortes, de tijeretazo, el gasto que quiere cortar es usted” , afirmó Lula en una publicación contra el Presidente y el candidato derechista, que se impuso en la primera vuelta.

Antes de las elecciones del 4 de octubre, Milei apoyó a Bolsonaro y atacó con insultos a Lula, lo que desató una crisis diplomática sin precedentes. En la Casa Rosada esperan que Brasil se sume a la “ola azul” de gobiernos de derecha.

Fuente: La Nación