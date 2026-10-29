El crimen de la maestra Nancy Godoy: cómo es el lugar donde hallaron el cuerpo y su celular

Mientras los integrantes del Cuerpo Médico Forense de Corrientes intentan determinar este jueves las causas de la muerte de la docente rural Nancy Estela Godoy (52) , los investigadores dijeron que en el lugar donde apareció el cuerpo se pudo recuperar el teléfono celular de la mujer.

El hallazgo del aparato suma un nuevo elemento de prueba para la investigación, ya que se podrán reconstruir los últimos contactos que la víctima mantuvo vía WhatsApp.

El cadáver de Nancy estaba a unos dos kilómetros y medio de la escuela, en una zona cubierta de agua y malezas. Fue encontrado por policías que rastrillaban el lugar a caballo.

De acuerdo a un video sobre el lugar del hallazgo, cerca del cuerpo y entre la maleza se halló el bolso azul y blanco de la maestra, un par de botas oscuras y a unos metros de distancia, en el agua, un abrigo oscuro.

Los médicos del Poder Judicial de Corrientes enfrentan la difícil misión de establecer la causa de la muerte, el día en que ocurrió y si Godoy fue víctima de un ataque sexual , tal como plantearon los fiscales Javier Mosquera y Andrea González.

La tarea no resulta sencilla, ya que el cuerpo estaba en una zona de agua y a merced de las alimañas, lo cual provocó la pérdida de partes blandas.

El hallazgo se produjo este miércoles al mediodía y a partir de ese momento comenzó un operativo para que los peritos pudieran realizar un minucioso relevamiento del lugar en busca de indicios o pruebas que permitan avanzar en el esclarecimiento de lo que se considera un crimen.

Pese a que el cuerpo fue hallado en camino al casco de la estancia El Curupí , los investigadores prácticamente descartaron la posibilidad de que la maestra se haya aventurado a regresar por sus propios medios el fin de semana del 10 y 11 de octubre.

Todos los indicios hacen suponer que el cadáver fue descartado ahí tras ser llevado a lomo de caballo por el o los homicidas.

Este miércoles, mientras el cuerpo era retirado de la zona en un helicóptero, trascendió que el médico policial habría hallado lesiones compatibles con defensa en los brazos y las manos de la mujer.

Tras el hallazgo, los tres hijos de Nancy no ocultaron su dolor y pidieron el mayor castigo para los responsables del crimen.

“Hace más de 20 días nos arrebataron al amor de nuestras vidas a mí y a mis hermanos, y a su marido. Hoy nos falta nuestra madre, falta una docente, una compañera, una colega, una vecina, una amiga. ¿Se dan cuenta en lo que se ha convertido nuestra ciudad? El poder acá manda más que cualquiera”, dijo Adán, uno de los hijos.

Sobre los criminales, sostuvo que “estos animales que le hicieron esto a mi madre no tienen perdón” .

El joven, que se aferraba a la esperanza de hallarla con vida, dijo que “arruinaron una familia y la vida de mi madre, que yo creo que aún tenía propósito en esta tierra, que tenía mucho más para dar. Era una mujer trabajadora, luchadora, nos protegía a los tres hijos. Ella siempre daba todo por sus hijos y me siento orgulloso de ser hijo suyo”.

“La gente que le hizo mal a mi mamá va a tener que pagar, merecen cadena perpetua , merecen lo peor, no son personas. Solo pido justicia y que paguen los que tengan que pagar. Y que caigan los que tengan que caer”, pidió otro de sus hijos.

Nancy estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Esa noche mantuvo un contacto vía mensaje con uno de sus hijos.

Una de las imputadas, Rosa Leguizamón, que vive cerca de la escuela, aseguró haberla visto dos días después acarreando agua en baldes.

Para los investigadores, el rol de Leguizamón es clave porque fue quien le habría dicho a la maestra que ese fin de semana no iba a poder retornar a Esquina porque no iba a salir la camioneta de la estancia El Curupí.

Rosa y su pareja, Nahuel Rojas , no estuvieron ese fin de semana en el paraje El Malezal. Se habrían dirigido a Sauce, donde se realizaba la Fiesta del Mencho.

Según dijeron, retornaron el miércoles y descubrieron que la maestra no estaba. Dos días después pudieron contactarse con una nuera de Godoy para darle la noticia.

Para los fiscales, el capataz Ireneo Zarza habría sido el autor material del crimen. El hombre solía parar en un puesto tapera que está muy cerca de la escuela y era una persona que se tornaba agresiva cuando consumía bebidas alcohólicas. La principal hipótesis es que el homicidio ocurrió durante un ataque sexual.

Además de Zarza, permanecen detenidos Rosa Leguizamón, su pareja, Nahuel Rojas; el peón Felipe Sandoval ; mientras que Ernesto Ezequiel Bordón está acusado de falso testimonio agravado.

Fuente: Clarín