El argentino Nicolás Mendioroz Juncosa será extraditado de Australia acusado de estafas con criptomonedas

Hacía cuatro años que la Justicia de Salta intentaba dar con el paradero de Nicolás Mendioroz Juncosa , acusado por damnificados de haberlos estafado en esa provincia con supuestas inversiones en bitcoins , y en las últimas horas fue encontrado en Australia . Tras un acuerdo con la agencia Interpol de por medio, el sospechoso de 37 años sería trasladado a ese distrito norteño el próximo 15 de octubre .

Según relató una de las víctimas en diálogo con los medios locales, la anómala situación de la que se acusa a Mendioroz Juncosa ocurrió en 2021, año en el que el hombre habría administrado más de 170.000 dólares para, supuestamente, invertir en criptomonedas . Sin embargo, los denunciantes señalaron que jamás pudieron recuperar los fondos invertidos ni obtener las ganancias prometidas .

En medio de las denuncias en su contra, el hombre, que según el perfil de sus redes sociales es licenciado en Administración de Empresas y se desempeñó como ejecutivo de ventas en la prepaga Medifé hasta 2021, huyó de Salta antes de una audiencia formal de imputación . Es por eso que desde 2022, el acusado tenía pedido de captura nacional e internacional y fue localizado en Australia a partir de una investigación de abogados salteños.

Mientras avanza la extradición, su familia solicitó que pueda regresar y presentarse voluntariamente ante la Justicia. Incluso, según informó el medio local Informate Salta , los allegados ofrecieron un inmueble como caución real, pero los damnificados reclaman que sea trasladado en calidad de detenido . “Desde 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero ”, remarcaron los afectados según los medios salteños, y destacaron que el trabajo de Interpol abrió una esperanza para ellos.

Los denunciantes también exigieron que se cumplan los requerimientos de la jueza de Garantías N.º 8, Claudia Puertas, y cuestionaron que el acusado no se hubiera presentado ante las autoridades durante estos años.

Fuente: La Nación