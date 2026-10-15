Detuvieron a los padres de un bebé recién nacido asesinado a puñaladas en el interior de una vivienda

INTERNACIONALES





Un bebé de apenas 23 días murió tras ser atacado con un arma blanca en la ciudad de Patos, en el estado brasileño de Paraíba. Por el hecho, el padre y la madre de la criatura fueron detenidos y podrían ser acusados de homicidio calificado, según informó la Policía Civil.

Ambos fueron arrestados en flagrancia el miércoles 14 de octubre y permanecen detenidos. Sus identidades no fueron difundidas por las autoridades.

De acuerdo con la investigación, los dos dieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido y se acusaron mutuamente de haber cometido el crimen. Además, fueron imputados por omisión, mientras los investigadores intentan determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en la muerte del bebé.

Investigan si actuó la madre o si el padre también participó

El delegado policial Gilson Duarte explicó que la investigación se concentra en dos hipótesis: que la mujer haya actuado sola o que el hombre haya participado junto con ella. También se analiza si el padre incurrió en una presunta omisión relacionada con la muerte del niño.

Los investigadores compararon las declaraciones de ambos con los testimonios de vecinos y de personas que pasaban por la calle donde ocurrió el hecho.

Entre las inconsistencias detectadas figura la declaración de la mujer, quien habría afirmado que filmó lo sucedido. Sin embargo, cuando la Policía revisó el teléfono celular, no encontró ningún video relacionado con el crimen. El dispositivo fue secuestrado y será sometido a peritajes.

El bebé tenía múltiples heridas de arma blanca

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) acudió al lugar tras ser convocado por la Policía Militar. Al llegar, el personal médico encontró al bebé sobre una cama, sin signos vitales.

Según el médico que intervino, el niño presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en la zona abdominal, además de lesiones en otras partes del cuerpo.

La evaluación preliminar realizada en el lugar indicó que habría recibido al menos 15 puñaladas. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Policía Científica de Paraíba, donde se realizan estudios para establecer con precisión la cantidad de heridas y las circunstancias de la muerte.

Los padres estaban separados

Según la Policía Civil, los padres llevaban un tiempo separados, aunque ambos estuvieron en la misma vivienda el día del hecho. La mujer habría viajado a Patos para retirar algunos muebles de la propiedad, según declaró ante los investigadores.

Actualmente, tendría otra pareja que reside en São Bento, una localidad de la misma región.

La audiencia de custodia de ambos estaba prevista para el jueves 14 de octubre. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar la participación de cada uno de los detenidos.