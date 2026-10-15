Descubrió que su novio estaba casado desde hacía 7 años tras una llamada que atendió la esposa

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Una mujer descubrió que su prometido estaba casado desde hacía siete años cuando lo llamó durante un viaje de trabajo y quien atendió fue su esposa. La pareja tenía previsto casarse el 9 de mayo, pero la boda había sido postergada tras la muerte de la madre de la joven.

Durante un año de relación, Leandro, conocido como “Carioca”, había conseguido ganarse la confianza de Luciana y de su familia mientras ocultaba su verdadera situación sentimental. Se presentaba como ingeniero eléctrico y empresario del sector de la energía solar, pero con frecuencia le pedía dinero a su novia con diferentes excusas.

Las estafas económicas y la desaparición

Según la denuncia, el engaño también incluyó importantes sumas de dinero. Luciana le transfirió 18.000 reales para supuestos gastos empresariales y pagó más de 20.000 reales en cuotas de un automóvil que él le había prometido como regalo.

Además, otros familiares habrían entregado dinero para cubrir gastos que resultaron ser ficticios.

Cuando Luciana lo enfrentó por las irregularidades financieras, Leandro desapareció con el vehículo, que estaba registrado a nombre de su entonces prometida. Las dos mujeres lo denunciaron por presunta estafa y lesiones.

La revelación dejó conmocionadas a ambas familias y expuso la doble vida que el hombre habría mantenido durante años.

Otra mujer descubrió que su prometido tenía una familia oculta

Un caso similar vivió Júlia, una mujer que entre 2013 y 2014 creyó estar construyendo una relación ideal con un hombre de 39 años, cuando ella tenía 30. Se conocieron en San Pablo, donde él vivía por motivos laborales, y en poco tiempo comenzaron una relación que avanzó rápidamente.

Según contó al medio Delas, al mes ya compartían viajes, almuerzos y gran parte de su tiempo libre. Incluso viajaron a Buenos Aires para disfrutar de una escapada romántica.

A los seis meses de noviazgo, el hombre invitó a los padres de Júlia a cenar y le propuso matrimonio. Más tarde viajaron a París, donde volvió a pedirle casamiento frente a la Torre Eiffel con un anillo que ella describió como el más costoso que había visto.

Al regresar, encontraron un departamento que planeaban comprar para comenzar una vida juntos.

Una búsqueda en internet reveló la verdad

La mentira salió a la luz el día en que tenían previsto firmar la compra del inmueble. Júlia necesitaba un documento y no conseguía comunicarse con su pareja, por lo que decidió buscar información en internet.

Así encontró el perfil de Facebook de la mujer que él le había presentado como su expareja. Sin embargo, el perfil indicaba que seguían casados y mostraba fotografías recientes de ambos.

Después descubrió que el viaje a París, que él había presentado como un compromiso laboral, también había sido una mentira: su esposa lo había acompañado hasta el aeropuerto.

La relación terminó tras la revelación. Júlia contó que pasó un año atravesada por la tristeza y que la experiencia le dejó secuelas emocionales y temor a volver a confiar en una pareja.

Con el tiempo y la ayuda de la terapia, pudo dejar de culparse por lo ocurrido. Según relató, comprender que la responsabilidad era de quien había sostenido el engaño fue parte de su proceso para seguir adelante.