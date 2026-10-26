Detuvieron al sospechoso del crimen de Daniela Villalba: también lo investigan por la muerte de una trabajadora sexual en Retiro

Renato Iván Tavella, el principal sospechoso del asesinato de la escort Daniela Villalba, crimen ocurrido en la ciudad de Córdoba , fue detenido anoche en un hotel del centro porteño . Los investigadores buscan ahora determinar si tuvo también participación en el la muerte de Tatiana Micaela Fernández , una joven trabajadora sexual encontrada muerta en un departamento del barrio de Retiro.

El arresto, a cargo de detetcives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, se concretó en un hotel situado en Perón al 1500.

Una de las claves para localizar al sospechoso fue el rastreo del teléfono celular que utilizaba, cuyo número tenía característica de Córdoba. La investigación incluyó, además, el análisis de cámaras de seguridad y el intercambio de información entre las fuerzas policiales de ambas jurisdicciones.

Tavella, oriundo de Córdoba, quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las dos muertes. En la causa por el homicidio de Villalba, el fiscal Pablo Camacho había dispuesto su imputación y solicitado su captura a partir de las pruebas reunidas durante la investigación .

Así lo confirmaron esta mañana el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , durante una conferencia de prensa que ofrecieron de manera conjunta sobre este tema.

El cuerpo de Villalba, una joven de 29 años, fue encontrado en un departamento en la ciudad de Córdoba. El alerta a la policía la dio una amiga porque desde el lunes de la semana pasada que no la veía ni le respondía mensajes. Cuando los agentes ingresaron en la vivienda, hallaron el cadáver, que tenía marcas de violencia en el cuello.

La joven vivía en un departamento que alquilaba en el boulevard Las Heras al 200, en una zona cercana a la costanera cordobesa, frente a un parque, apenas a unos 600 metros del centro.

Un día antes de que fuera hallado el cuerpo, el martes pasado, los recolectores de basura descubrieron y alertaron por una valija con sangre y una peluca abandonada a unas cuadras. En la maleta se encontró un nombre.

La segunda muerte se produjo en Retiro. Fernández fue encontrada sin vida en un departamentosituado en la calle Libertad al 1200, con el cuerpo cubierto por una sábana.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad intervino en las pericias y recolectó rastros dactilares e indicios biológicos que serán analizados en el marco de la investigación.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad hallaron a Tatiana Micaela, como fue identificada la víctima por su amiga, tendida en una cama y acostada boca arriba. Según el relato de la otra joven, ambas se dedicaban al trabajo sexual y alquilaban el inmueble de manera temporal para trabajar .

La denunciante detalló que durante el sábado, la víctima había estado en el departamento reunida con un cliente llamado “Iván” , a quien había contactado a través de una plataforma de encuentros con la que trabajaban.

Tras perder contacto con ella desde la noche, la joven decidió acercarse al lugar este domingo por la mañana. Al encontrar la puerta cerrada con llave y no obtener respuesta, llamó a un cerrajero y logró ingresar . Cuando vio la escena, dio aviso al servicio de emergencia del 911 a las 8.40.

La causa, en un principio, estuvo a cargo del fiscal Matías Di Lello , que comenzó a investigar como si se tratata de un homicidio, a pesar de que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

“Siempre es mejor trabajar con la hipótesis de máxima. En el departamento donde fue encontrado el cuerpo, faltaba el teléfono celular de la joven. Entonces, se intentó determinar con quién se había encontrado en las últimas horas”, dijo a LA NACION una fuente del caso.

Anoche, el expediente quedó a cargo del juez nacional en lo criminal y correccional Guillermo Rongo, que ordenó la detención del sospechoso.

La posibilidad de que ambas muertes estuvieran relacionados cobró fuerza cuando los investigadores advirtieron similitudes entre las escenas. Entre los elementos que llamaron la atención de los detectives figuran la forma en que fueron encontrados los cuerpos y la ausencia de los teléfonos celulares de las víctimas .

El domingo, después de tomar conocimiento del asesinato de Fernández, las autoridades cordobesas se comunicaron con sus pares porteños para compartir los datos reunidos en la investigación sobre Villalba.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió avanzar en la identificación del sospechoso y reconstruir parte de sus movimientos hasta localizarlo en el hotel del centro de Buenos Aires.

La investigación se desarrolló mediante la coordinación entre la Policía de Córdoba y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Los investigadores buscan establecer si las coincidencias detectadas responden a una misma persona y reunir pruebas que permitan determinar las responsabilidades penales en cada uno de los casos.

Los ministros Giménez yQuinteros confirmaron la aprenhensión del sospechoso durante una conferencia de prensa que ofrecieron de manera conjunta sobre este tema.

Según detalló el funcionario porteño, las alarmas se encendieron tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que yacía en posición decúbito dorsal y cubierta por una sábana en un inmueble de la zona de Retiro.

Ante la gravedad del hecho, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad tomó la conducción de las tareas en el lugar del crimen en colaboración con las áreas científicas y periciales. En esa labor de campo, los especialistas lograron levantar más de 17 rastros dactilares e indicios biológicos de ADN considerados de alto valor probatorio para la causa.

Las particularidades del hallazgo —especialmente la posición del cuerpo y la forma en que fue cubierto con la ropa de cama— llevaron a los investigadores porteños a cruzar información con la cúpula de la Policía de Córdoba . Al constatar que en la provincia mediterránea se investigaba un homicidio con la misma mecánica y características , las jefaturas de ambas fuerzas establecieron una red de trabajo coordinado. Esta articulación permitió a las brigadas desplegadas en la Ciudad de Buenos Aires rastrear los movimientos del prófugo con pedido de captura hasta concretar su detención.

En tanto, Quinteros —quien se presentó acompañado por el jefe de la Policía cordobesa, general Marcelo Marín, el subjefe general Alberto Guilletti y la cúpula de la Dirección General de Investigación Criminal—, detalló minuciosamente la secuencia que permitió identificar y perseguir a Tabela a lo largo de 700 kilómetros.

Según su relato, la secuencia investigativa en Córdoba se comenzó el martes pasado a partir del hallazgo en la zona céntrica de e lementos manchados con sangre y una valija. Al día siguiente, la investigación se profundizó tras un llamado a la línea de emergencias 911 en el que una mujer advertía que su amiga no respondía llamadas ni daba señales de vida. De inmediato, los efectivos acudieron al departamento de la víctima, ubicado en el Bulevar Las Heras, en el barrio Cófico de la ciudad de Córdoba.

Al ingresar al inmueble, las autoridades descubrieron que Daniela yacía sin vida, desangrada producto de heridas de arma blanca a la altura de la garganta. Sin embargo, la escena del crimen presentaba un rasgo distintivo: no registraba desorden alguno en el mobiliario ni en los ambientes del hogar, y el cuerpo se encontraba cuidadosamente cubierto con extrema prolijidad. Asimismo, los peritos notaron la ausencia del teléfono celular de la víctima.

A partir del rastreo de las señales telefónicas e imágenes obtenidas por cámaras de seguridad, la División Homicidios y la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba lograron individualizar al sospechoso. Con las pruebas recolectadas, el fiscal Pablo Camacho dispuso la imputación formal y libró la orden de captura contra Iván Tabela, de 27 años.

Este domingo al mediodía, las autoridades cordobesas tomaron conocimiento del crimen de Tatiana en Buenos Aires. Al advertir la coincidencia en la mecánica de muerte y la falta del teléfono móvil de la víctima en ambos casos, Quinteros entabló comunicación directa con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Jiménez, para transferir los datos de inteligencia obtenidos en Córdoba.

El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad en Retiro confirmó que el individuo visto salir del domicilio porteño donde perdió la vida Tatiana coincidia con el perfil de Tabela, acelerando las órdenes de allanamiento y su posterior arresto.

Fuente: La Nación