Desde París, Javier Milei avisó por dónde irá su campaña

14 de abril de 2026 . Seguramente Luis Caputo recuerde bien ese día. Fue cuando, durante un encuentro de Amcham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, prometió que vendrían "los mejores 18 o 20 meses para el país" . A su modo, el ministro intentaba regenerar unas expectativas que venían golpeadas, no sólo por la economía, sino también por el clímax del escándalo Adorni.

Está claro que el pronóstico de Caputo falló . Según revelan las encuestas de opinión pública , lo que hay hoy es una suerte de estabilidad quejosa. La inflación pasó de ser líder indiscutida al cuarto o quinto lugar en el ranking de preocupaciones, pero las demandas económicas no desaparecieron . Mucha gente dice que la plata no le alcanza, que tiene deudas y teme perder el empleo.

Más allá de la defensa a ultranza que hace de su modelo , el primero que lo sabe es Javier Milei . Desde París, hacia donde viajó para encabezar unos días de seducción a inversores, el Presidente pidió explícitamente el voto para ser reelecto en 2027 y, a partir de entonces, ahora sí, terminar de construir la Argentina prometida.

El camino que está intentando recorrer el jefe libertario resulta previsible. En términos cinematográficos, Milei convoca a los votantes al estreno de Expectativas II , después de que Expectativas I fuera menos exitosa de lo que esperaba. Este último dato no es menor, porque implica un desgaste en la credibilidad del Presidente-Candidato.

El otro eje central de la campaña, cuándo no, será la profundización de la grieta . Si bien Milei aseguró que la competencia es contra sí mismo (y tiene razón), él y Caputo recuerdan insistentemente lo que vendría del otro lado si hay derrota libertaria: el Peronismo-Kicillof- El A nticristo .

Una fórmula que ya utilizó sin éxito Mauricio Macri cuando apostó por su reelección. A favor de Milei, el actual Presidente llega con mejores números que el líder del PRO. Todas las encuestas ubican la aprobación de la gestión libertaria por arriba de la que tenía para esta misma altura la administración macrista. La gran duda: ¿con eso alcanzará?

Un analista muy crítico de las formas y el fondo de Milei aporta otro dato sensible a favor de la posible reelección . En su último sondeo, un 48% de los entrevistados cree que en diciembre de 2027 estará mejor que en diciembre de 2023. Son el final y el principio del período libertario.

Del otro lado, un 43% cree que estará peor. "Esto confirma que la elección está abierta. Con Milei cerca de ganar, pero también de perder ", cierra el analista.

Otro debate interesante que cruza hoy a la política y los encuestadores es la posibilidad de que irrumpa un nuevo outsider para reemplazar a Milei . Un tema de demanda y oferta que por ahora no encuentra un final claro.

La mayoría de los estudios muestra que un sector importante de los votantes por fuera del oficialismo sigue demandando "gente nueva" que venga "de afuera de la política" . Y eso entusiasmó a "gente vieja de adentro de la política" para intentar imponer nombres diferentes.

Como fue contando Clarín , por ahora ninguno prendió. Ni el pastor influencer Dante Gebel ni el empresario de medios Daniel Hadad ni el empresario de bancos Jorge Brito . Y algunos empiezan a preguntarse si es sólo un problema de caras o quizás, hay menos agua de la que se creía en la pileta electoral para construir un candidato ganador.

El grueso de los relevamientos de intención de voto refleja dos núcleos duros , de unos 30 puntos cada uno, en torno a Milei y al peronismo. Más dos núcleos blandos , uno a la derecha y otro a la izquierda, de al menos 5 puntos cada uno. En este caso, alrededor de figuras como Macri/Villarruel y Bregman/Del Caño . Entre todos se quedan con dos tercios (y hasta un poco más) de la torta electoral.

Esto haría que la tercera vía o el outsider nacieran con una deficiencia de origen. Sólo tendrían para cazar entre 25 y 30 puntos de un electorado heterogéneo y en general poco politizado. Que ni siquiera está claro si irá a votar.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín