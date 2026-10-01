Denunció a un compañero por abuso y el colegio dispuso que curse desde su casa: “¿Qué hice mal yo?”

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Una estudiante menor de edad denunció por abuso sexual a un compañero y la Justicia dispuso una restricción de acercamiento contra el adolescente acusado.

A partir de la medida judicial, el colegio tomó una decisión que generó preocupación en la familia de la víctima: organizó los horarios de ambos estudiantes para evitar que se crucen y dispuso que la adolescente curse parte de las materias desde su casa. Además, estableció que cuando concurra al establecimiento deberá hacerlo acompañada por un adulto.

“¿Qué hice mal yo? ¿Por qué no puedo ir a la escuela?”, habría expresado la adolescente, según relató su familia.

El caso ocurrió en una escuela del barrio Santa Mónica, en Mar del Plata, y la denuncia fue presentada luego de un episodio que, según la acusación, habría ocurrido aproximadamente cinco meses atrás dentro del establecimiento.

La denuncia

De acuerdo con la presentación realizada ante la Justicia, el adolescente habría arrinconado a su compañera y la habría tocado sin su consentimiento.

La familia también sostuvo que el episodio habría formado parte de una serie de situaciones de hostigamiento que la joven habría sufrido luego de finalizar una relación de noviazgo que ambos habían mantenido el año anterior.

Tras la denuncia, la Justicia otorgó una restricción de acercamiento y prohibió al adolescente mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante y con integrantes de su grupo familiar.

La medida establece que el joven debe abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación hacia la denunciante en sus actividades habituales, educativas, laborales o de esparcimiento.

La decisión del colegio

Ante la medida judicial, las autoridades de la institución reorganizaron los horarios de ambos estudiantes para evitar que tengan contacto.

Además, determinaron que la adolescente curse algunas materias de manera remota y que, cuando deba asistir al establecimiento, lo haga acompañada por un adulto.

Desde la institución explicaron que la decisión se tomó teniendo en cuenta la medida cautelar dictada por la Justicia, las características de la infraestructura disponible y el derecho de ambos estudiantes a continuar con su educación.

La familia de la adolescente cuestionó que sea la víctima quien deba modificar su rutina escolar a raíz de la denuncia y reclamó que pueda continuar asistiendo a clases con normalidad y en condiciones de seguridad.