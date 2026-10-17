Demichelis pasó del “venimos a ganar” a Bayern Munich a pedir disculpas por la goleada 6-1

Bayern Munich representa mucho en la vida deportiva de Martín Demichelis, tanto en su etapa de futbolista como para sus inicios en la dirección técnica. Con 23 años emigró de River para jugar siete temporadas y media en el club bávaro, donde obtuvo cuatro Bundesliga y otras tantas copas de Alemania. Luego, ya retirado, hizo un camino inverso. Comenzó su carrera de entrenador dirigiendo a las categorías juveniles de Bayern, hasta que River lo contrató para cubrir la salida de Marcelo Gallardo tras su primer ciclo.

Este sábado, Micho, al frente de Leipzig, volvió al Allianz Arena, un estadio que le trae muchos recuerdos y del que salió con una durísima derrota por 6-1 . El colombiano Luis Díaz marcó un hat-trick, mientras Aleksandar Pavlovic, Michael Olise y Harry Kane hicieron uno cada uno. A los 35 minutos, Bayern ya ganaba 3-0; Leipzig nunca fue oposición, recién descontó en el último minuto del cotejo.

La prensa alemana cuestionó el planteo de Demichelis y la ubicación del zaguero central Lukas Klostermann como lateral derecho. Cuatro de los goles de Bayern vinieron por ese sector, explotado muy bien por Luis Díaz. En la nota de opinión que firma Oliver Hartmann en Kicker se lee: “Leipzig no solo ha perdido un partido, sino también su prestigio. Esta debacle supone, sobre todo, una pesada carga para Martín Demichelis”.

El entrenador argentino quedó más señalado por el video que las cuentas oficiales del club difundieron antes del partido, en el que arenga a sus jugadores en el vestuario: “Hemos venido para ganar” . Incita a sus jugadores a no encerrarse en campo propio y a tomar riesgos en ataque. El planteo no pudo salir peor.

"Wir sind gekommen, um zu gewinnen!" 🗣️ So macht Coach Martín #Demichelis unsere Jungs vor jedem Spiel heiß 🔥 An Motivation wird es uns heute Abend definitiv nicht fehlen 💪 #FCBRBL pic.twitter.com/a6byHT5F4E

Tras la paliza, Demichelis dio la cara: “Tenemos que pedir disculpas a nuestra afición. Se puede perder en Múnich, pero no así. Es una derrota dura. Como entrenador, soy el más decepcionado. Fuimos pasivos sin la pelota y no mostramos actividad con ella. Fuimos un equipo completamente diferente al de los dos últimos partidos”.

Después incurrió en una contradicción, entre exponer a sus jugadores y eximirlos de responsabilidad. “Tras el primer tiempo, podríamos haber sustituido a cinco jugadores. Pero no se trata de nombres individuales, sino del equipo. Pueden criticarme a mí, pero, por favor, no mencionen nombres”.

El estilo de Leipzig es muy abierto y frontal. Ante rivales inferiores marca diferencias, como el 5-0 a Hamburgo y el 6-0 a Eintracht-Frankfürt, pero contra oposiciones más fuertes sufre. Además de la paliza de Bayern Munich, en el debut en la Champions League fue superado 4-1 por Como.

Justamente, por la Champions, el conjunto de Demichelis tendrá el próximo miércoles una visita de alto riesgo al Santiago Bernabéu para enfrentar a Real Madrid. ¿Peligra la continuidad de Micho en caso de otra goleada? La prensa alemana por ahora no presagia ningún escenario de despido, pero sí reparó en que la caída contra Bayern Munich fue presenciada en el palco por toda la plana mayor del grupo Red Bull, que gerencia a Leipzig.

La nota de Kicker continuó así: “Fue un fracaso colectivo que debió horrorizar a los responsables del club y del grupo empresarial reunidos en la tribuna, sobre todo a Oliver Mintzlaff, Roger Schmidt y Marcel Schäfer. Esta actuación planteará preguntas a los responsables, sobre todo al entrenador. Ole Werner, un técnico [anterior a Demichelis] muy querido y con un palmarés más que notable, fue despedido de forma inesperada el verano pasado, principalmente a instancias del director general de Red Bull, Mintzlaff, porque defendía un fútbol orientado a los resultados y no al espectáculo. Y porque, sin excepción, no había logrado ninguna victoria contra los grandes equipos de Múnich, Dortmund y Leverkusen. En este sentido, nada ha mejorado con el nuevo entrenador. Más bien da la impresión de que el argentino, con su plan de juego y su alineación, se ha metido en un callejón sin salida y se ha abocado a la ruina” .

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación