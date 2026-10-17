Barcelona ganó con un golazo de Yamal, le anularon otro a Lo Celso y Pellegrini explotó contra el árbitro

Barcelona gana y golea bajo cualquier circunstancia. En los partidos que resuelve con comodidad y también en los que el clima se calienta y hay encontronazos. Su andar a ritmo de récord -ganó los 11 partidos oficiales de la temporada- es más fuerte que la plusmarca que puede traer el rival de turno, como este muy buen Betis de Manuel Pellegrini, que llevaba 15 cotejos invicto como local, su mejor registro en este siglo.

El 5-2 en La Cartuja del líder de la Liga de España le permite mantener su exuberante promedio de más de cuatro goles por cotejo. Una victoria que abrió a los 10 minutos, a través de Lamine Yamal, que en cada partido parece proponerse un gol más lindo que el hecho en el encuentro anterior. El N° 10 eludió dos veces al mismo marcador y desde fuera del área sacó un zurdazo cruzado que entró en un ángulo.

Barcelona sigue sin contar con Raphinha, que hasta el momento de lesionarse en la selección de Brasil había convertido 14 de los 36 tantos del equipo. Pero los recursos ofensivos son amplios, los refuerzos muestran una rápida adaptación. Uno de ellos es Gabriel Jesus, que se incorporó a último momento, como una alternativa al frustrado pase de Julián Alvarez . El brasileño anotó el tercer tanto y suma tres en cinco encuentros por la Liga, más uno en dos de Champions League.

El ex-Vélez Valentín Gómez, que recibió la primera convocatoria para la selección en la última tanda de tres amistosos, había igualado para Betis con un cabezazo en el área chica.

Con Barcelona 2-1, Giovani Lo Celso marcó un golazo desde fuera del área, pero a instancia del VAR no fue convalidado por una mano de Cucho Hernández en una acción de varias fases anterior. Tras el encuentro, el ingeniero Pellegrini no ocultó su indignación con esa jugada y otras polémicas: “Lamentablemente, liquidan el espectáculo ante 60.000 personas. Es una lástima. La mano [Cucho Hernández] no tuvo incidencia. En el tercer gol [de Gabriel Jesus] pone el pie a la altura de la cabeza y el VAR no revisa. Y la expulsión [Facundo Bernal] es a partir de una provocación de Yamal. Fueron decisiones inexplicables y absurdas, que nos dejan en inferioridad y con un gol anulado”. Lo Celso puso en duda que su gol no hubiera sido convalidado si lo marcaba Barcelona: “Está claro que enfrentamos al que probablemente sea en este momento el mejor equipo de Europa, pero si mi gol lo hacía Barcelona, no creo que hubieran ido tan atrás para encontrar esa mano”.

La incidencia que no terminó con el gol del mediapunta argentino levantó la temperatura del partido, como quedó en evidencia a los 10 minutos del segundo tiempo. Tras un foul a Fermín se originó un tumulto en el que Yamal embistió con fuerza al uruguayo Bernal, que lo terminó agarrando del cuello y le aplicó un leve cabezazo. El delantero de Barcelona cayó y se tomó el rostro, en medio de un revuelo general.

El árbitro Burgos Bengoetxea resolvió amonestar a Yamal y expulsar a Bernal. Una tarjeta roja a Lamine lo hubiera dejado al margen del clásico del próximo fin de semana frente a Real Madrid, que no contará con Vinicius, suspendido por cuatro fechas en la jornada anterior por tirarle del pelo a un rival.

Con un jugador más, Barcelona estiró el triunfo a una goleada con los tantos de Eric García y Dani Olmo, ambos tras asistencias de Pau Cubarsí. Con el noveno éxito consecutivo, el Barça superó el mejor comienzo de Liga en la historia del club, con los ocho que consiguió el conjunto que dirigía Gerardo Martino en la temporada 2013/14. Ahora equiparó el mejor arranque en general, que le pertenece al Real Madrid de Miguel Muñoz en 1968-69. Lo supera en diferencia de gol (39 a favor y 9 recibidos contra 21 y 8).

”Es bonito lo de los récords, pero queremos ganar títulos y conseguir cosas más grandes, es por ello que jugamos al fútbol”, expresó el entrenador Hansi Flick , que tiene una semana de alta demanda: el martes visita a Paris Saint Germain por la Champions League y el domingo recibirá a Real Madrid.

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Fuente: La Nación