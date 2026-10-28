Dejó de pagar el alquiler, siguió viviendo allí y la Justicia lo condenó a pagar más de $1 millón por cada mes que lo ocupó

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Un hombre que había alquilado un departamento para vivir con su familia terminó condenado por la Justicia de Neuquén después de dejar de pagar el alquiler y continuar ocupando el inmueble , pese a que el contrato había sido dado por terminado.

El conflicto llegó a los tribunales luego de que el propietario iniciara distintos reclamos para recuperar su vivienda. Finalmente, un juez ordenó que el inquilino pagara más de $1 millón por cada mes en el que el dueño no pudo disponer del departamento , además de los intereses correspondientes.

La historia comenzó cuando el propietario de un departamento acordó un contrato de alquiler con un hombre que necesitaba un hogar para su familia. Al momento de ingresar, el inquilino abonó el depósito de garantía y cumplió con el pago de las primeras tres mensualidades.

Sin embargo, después del tercer mes dejó de pagar los alquileres y también acumuló deudas vinculadas con el servicio de electricidad.

Ante los incumplimientos, el propietario comenzó a realizar reclamos judiciales y solicitó el desalojo del departamento. La demanda fue notificada al inquilino el 2 de agosto de 2024 , fecha que posteriormente resultó determinante para calcular la indemnización.

Para la Justicia, desde ese momento había quedado expresada la decisión del dueño de terminar el vínculo contractual y había nacido la obligación de restituir la propiedad.

No obstante, el hombre continuó ocupando el inmueble, lo que impidió que su propietario pudiera utilizarlo o volver a alquilarlo .

El caso quedó a cargo del juez civil Javier Alarcón , quien analizó las consecuencias de la falta de restitución del departamento.

Uno de los puntos centrales fue determinar si el propietario debía demostrar que había perdido una oportunidad concreta de alquilar nuevamente la vivienda , aunque el magistrado concluyó que no era necesario para reconocer el perjuicio económico.

Según explicó, el daño se producía por la imposibilidad del dueño de recuperar y disponer de su propiedad una vez finalizado el contrato . Por eso, consideró que la ocupación posterior a la terminación del alquiler había provocado un perjuicio patrimonial que debía ser reparado.

De esta manera, la Justicia distinguió entre las mensualidades que el inquilino había dejado de pagar y la indemnización correspondiente al tiempo durante el cual el propietario no pudo recuperar el departamento .

Para determinar el monto de la indemnización, el juez tomó como referencia el valor de mercado de un departamento de características similares y luego actualizó esa estimación mediante parámetros relacionados con la evolución de los precios de los alquileres.

Con ese cálculo, estableció una compensación superior a $1 millón por cada mes en que el propietario permaneció privado de la disponibilidad del inmueble, computada desde el 2 de agosto de 2024, más intereses.

Sin embargo, la resolución también alcanzó a otra persona involucrada en el contrato. Se trataba del hombre que había firmado como garante , es decir, quien se había comprometido a responder por las obligaciones del inquilino.

Además, el contrato establecía que la responsabilidad del garante se mantenía mientras el inquilino continuara ocupando el departamento.

Por ese motivo, la condena alcanzó tanto al ocupante como al fiador .

Finalmente, el fallo estableció así que permanecer en una propiedad después de la finalización del contrato puede generar una obligación de indemnizar al dueño, incluso cuando este no demuestre que tenía otro inquilino esperando para ocuparla.

Fuente: TN