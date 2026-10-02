Cuenta regresiva: en tres semanas empieza el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por lavado de dinero

El calendario judicial indica que el 23 de octubre a las 10 de la mañana se dará inicio al primer juicio en materia de corrupción contra Máximo Kirchner, señalado como organizador de una asociación ilícita para blanquear fondos. En tanto, su madre la ex Presidenta llega al debate procesada como jefa de la asociación ilícita. Pese a la apelación del Ministerio Público frente a la división de los casos Hotesur y Los Sauces , en Comodoro Py sostienen que ese pedido “no tiene efecto suspensivo” y en dos semanas comenzará el juicio.

El 23 de octubre se dará inicio al debate por los hechos investigados alrededor de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner que tuvo como clientes mayoritarios a Lázaro Báez y Cristóbal López. Los contratistas del Estado representaron el 86% de la facturación de la empresa que no contaba con sede comercial y siempre, desde su creación, mantuvo la misma cantidad de inmuebles en alquiler.

Será la primera vez que Máximo Kirchner se siente en el banquillo de los acusados.

El juicio por Los Sauces será exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales y se reservaron para ser habilitados, en caso de ser necesario, los días sábados 24 y 31 de octubre de 2026, como también la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 y eventualmente la segunda semana.

El debate se desarrollarán los lunes, viernes y sábados . Este esquema se podrá readecuar en función de otros juicios que algunos acusados afrontan.

Será, para la ex Presidenta, el tercer juicio como acusada de corrupción. Presa en un departamento de la calle San José 1111, cumple la sentencia condenatoria del caso Vialidad, con una pena de seis años por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Además, es la principal acusada en el caso Cuadernos, que inició sus audiencias el pasado 6 de noviembre. La acusan de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Le atribuyen la percepción de 204 coimas.

El Tribunal Oral Federal 5 volvió a separar el expediente Los Sauces del caso Hotesur, y hubo dos reclamos: el del fiscal general Diego Velasco y de una de las defensas, del escribano Ricardo Albornoz. ¿Qué sostienen? Que se deben juzgar ambos casos de manera conjunta desde el 23 de octubre.

Este viernes se sumará a esos reclamos la Unidad de Información Financiera (UIF), la única querella en este caso. Fuentes judiciales explicaron a Clarín que el TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, no demorará en responder.

Nada indica que los magistrados respondan contrario al criterio ya firmado hace dos semanas: el 23 de octubre se debatirá el caso Los Sauces y en marzo de 2027 el expediente sobre la empresa hotelera, Hotesur SA.

Quienes rechazan esa decisión acudirán ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revierta la división. Sin embargo, ese reclamo “no cuenta con efecto suspensivo, el juicio iniciará el 23 de octubre”, señalaron fuentes judiciales a Clarín .

Ante ese debate, otra fuente judicial recordó que “es potestad del Tribunal cómo se lleva adelante un juicio, su organización, modalidad, eso es jurisdicción del Tribunal”.

La fiscalía sostiene que los casos no deben dividirse porque así se debilita la prueba reunida sobre una “misma maniobra (lavado de activos) sólo que con dos empresas diferentes pero de la misma familia”. Se recordó que los dos expedientes cuentan con 16 imputados compartidos. La “cosa juzgada” es otro riesgo expresado por el fiscal Velasco: aquello que se juzga en un caso “no podría utilizarse en otro”.

Según la acusación, Los Sauces S.A., que en teoría se dedicaba a la actividad inmobiliaria y hotelera, se utilizó para canalizar fondos que los grupos Báez e Indalo remitían a los Kirchner como contraprestación a los contratos y concesiones que obtenían.

Entre 2009 y 2016, Los Sauces habría facturado a esas empresas 25.968.042,30 pesos en concepto de alquileres, cifra que representaba aproximadamente el 88% de su facturación.

La acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostuvo que algunos contratos recaían sobre propiedades que no resultaban necesarias para la actividad de las locatarias o establecían valores superiores a los de mercado.

Se indicó en otro tramo que, una vez ingresado el dinero a la sociedad, sus accionistas habrían retirado más de 10 millones de pesos mediante distintos conceptos.

En el caso Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate -explotado hasta 2013 por Lázaro Báez a través de la empresa Valle Mitre- el fiscal Pollicita atribuyó las operaciones de blanqueo a los fondos que habrían provenido de la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a empresas del Grupo Austral.

A través de préstamos intercompany, Austral Construcciones -firma insignia de Báez- inyectó 70 millones de pesos a Valle Mitre, que no poseía capital financiero, para pagar los alquileres a Néstor y Cristina Kirchner.

Aquel requerimiento de elevación a juicio sostiene que una porción de esos fondos habría sido canalizada mediante la explotación hotelera. Nestor Kirchner y su grupo familiar habría incorporado a su patrimonio los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, además de La Aldea, vinculada con Los Sauces, y los habría dado en locación a Valle Mitre.

No sólo eso: distintas empresas del Grupo Báez también hicieron transferencias monetarias a la gerenciadora del hotel Alto Calafate, a través de contrataciones de habitaciones, servicios y otras operaciones; luego, esa firma habría abonado los cánones correspondientes a los hoteles.

El requerimiento firmado por los fiscales sostiene que Valle Mitre abonó a Hotesur más de 28 millones de pesos durante la relación comercial y atribuyó, respecto de Las Dunas (otro de los hoteles), la canalización de aproximadamente 6,9 millones, entre marzo de 2010 y mayo de 2013.

También sostuvo que sus accionistas retiraron fondos de Hotesur S.A. bajo la forma de créditos , sin recurrir al mecanismo de distribución de dividendos. La acusación calificó los hechos como lavado de activo s y para determinados imputados postuló, además, la agravante relativa a la intervención de una organización destinada a la comisión continuada de esa clase de hechos.

De esta manera, se explicó, el objeto procesal de Hotesur se concentra en el presunto retorno de fondos de empresas vinculadas con Lázaro Báez -condenado junto a Cristina en Vialidad-, hacia la firma Hotesur.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín