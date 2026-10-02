Juan Pablo Valdés: “Milei necesita lograr la reelección para terminar finalmente una idea en la Argentina”

Juan Pablo Valdés llegó a París con una agenda que combina inversiones, infraestructura y posicionamiento internacional de Corrientes. El gobernador busca financiamiento para modernizar el puerto de El Sombrero, un proyecto que demanda unos US$ 50 millones y que considera estratégico para convertir a la provincia en un nodo logístico entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También promueve inversiones para la industria forestal, la ganadería, el arroz y la yerba mate.

Radical, Valdés reivindica u na relación de coincidencias y diferencias con Javier Milei. Dice que acompaña el equilibrio fiscal y la reducción del déficit, pero cuestiona la falta de obra pública y reivindica la educación pública y gratuita. En plena discusión electoral, además, plantea que las PASO deberían eliminarse , reclama mayor participación de la Nación en obras de infraestructura y sostiene que el radicalismo debe reconstruir una propuesta nacional y federal.

-¿Por qué Corrientes decidió participar de la Argentina Week en París?

-Venimos trabajando junto a los demás gobernadores y recorriendo distintos encuentros para promocionar a la provincia. Corrientes tiene mucho para aportar. Tenemos materia prima y buscamos los inversores necesarios para acompañar la industrialización y darle valor agregado. Entendemos que la manera de crear y sostener el futuro de Corrientes es generando empleo. No hay otra mejor manera. Por eso creemos que es una gran oportunidad para los inversores en foresto-industria, ganadería, arroz y yerba mate, que son algunos de los principales productos que tiene hoy Corrientes, y también en energía.

-Su proyecto es conseguir financiamiento europeo para El Sombrero. ¿Cuánto necesita?

-Lo que buscamos es darle a este nuevo puerto de Corrientes una infraestructura moderna. Hoy el puerto tiene mucha actividad: por allí sale litio, harina de hueso y producción forestal. Pero tiene muchos años y, con la nueva actividad, empieza a quedar complicado. Vamos a tener diferentes presentaciones para buscar financiamiento para este proyecto, que necesita cerca de US$ 50 millones. También busca convertirse en una nueva salida moderna para todo lo que es la minería del norte argentino.

-Corrientes limita prácticamente con Brasil y Paraguay. ¿Cómo los afecta tener un gobierno que resiste al Mercosur cuando ustedes apuestan por esa integración?

-Es una muy buena pregunta. Nosotros venimos trabajando. Para ser franco, cada vez que hemos ido a hablar con el ministro de Economía y a plantear que Corrientes es la única provincia que limita con tres países y que necesitamos conectividad, siempre encontramos predisposición, sobre todo para las obras que tiene que financiar la Nación o que tiene que apoyar. Siempre hemos tenido el visto bueno. Aspiramos a hacer un hub logístico que conecte a la Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay. Para eso necesitamos conexiones y financiamiento.

-¿Cómo es el vínculo con Milei?, ¿ustedes son mileístas radicales?, ¿cómo se definen?

-Somos radicales. Somos muy territoriales. Entendemos que el Presidente lidera un espacio político que está gobernando la República Argentina y que los argentinos eligieron ese rumbo. Tenemos que trabajar en conjunto en pos de los mejores momentos para los correntinos. Tratamos de encontrar las coincidencias. Coincidimos en el equilibrio fiscal, en reducir el déficit, en cuidar los ingresos y en cuidar el Estado. Pero obviamente también hay diferencias notorias. Como provincia entendemos que nos sigue faltando obra pública. También creemos profundamente en la educación pública y gratuita, y el Gobierno tiene diferencias en ese punto. Preferimos trabajar con una mirada hacia el futuro. Tenemos que intentar hacer cosas distintas de las que se hicieron hasta hoy para tener un futuro diferente para la Argentina.

-¿Cree que la situación política y económica puede tener un impacto en las inversiones?

-Creo que el año electoral ya comenzó. La moneda empezó a girar y, obviamente, el condicionamiento político en la Argentina no es algo menor. Lo que más nos cuesta hoy cuando salimos al mundo es convencer a todos de que esta vez va a ser distinto, de que no va a suceder lo que ocurrió con los últimos gobiernos y de que habrá continuidad. Milei necesita lograr la reelección para terminar finalmente una idea en la Argentina y nosotros encontrar un camino distinto. Claramente, es complejo en estos momentos porque todos empiezan a preguntarse si habrá o no reelección y si podrá continuar este modelo.

-Los 13 gobernadores que llegaron a París son, para los inversores, una garantía de mediano y largo plazo. ¿Temen que los RIGI puedan modificarse si no hay continuidad del Gobierno de Milei?

-Que haya 13 gobernadores acá claramente habla de un acompañamiento a las políticas y, sobre todo, al futuro de las decisiones que se pueden llevar adelante en la Argentina. El Congreso es una garantía. Nosotros, los gobernadores, trabajamos y colaboramos dentro de una misma misión: buscar mayores inversiones.

-Ustedes tienen cuestiones domésticas por resolver, como las PASO y el Presupuesto. ¿Cuáles van a ser las presiones sobre Milei respecto de esos dos temas?

-No hablo en nombre de todos. Puntualmente, entiendo qué las PASO no se tienen que hacer. Es una elección que deberíamos eliminar. No lo creemos desde ahora en Corrientes, sino que lo decimos desde siempre. Entendemos que es una elección que puede resolverse con diálogo. Y si no hay diálogo, hay que someterse a las elecciones generales. Entendemos que esa elección no debería existir y que deberían ser los partidos políticos quienes encuentren los caminos para resolver sus internas y no trasladar ese costo a la Argentina.

-Obviamente es una pelea constante. Siempre uno quiere un poco más. Entendemos que hay obras que para nosotros son muy difíciles de hacer sin el acompañamiento de la Nación. Queremos que se entienda que la Nación tiene que acompañarnos más y respaldar algunas inversiones que son acotadas, pero cruciales para el desarrollo de la República Argentina. Queremos un poco más de igualdad con algunas obras que se hacen en otros lugares.

-¿Cree que el radicalismo tiene que ir en un frente?, ¿el “fantasma kuka” que agita el Gobierno significa que el radicalismo está liquidado?

-No creo que haya nadie muerto acá. Hay que respetar a todos los espacios políticos. Hoy me gustaría que se construya y se trabaje en un proyecto de futuro donde todos podamos ser claros, incluidos y respetados y, obviamente, que sea lo más federal posible.Nos falta conversar mucho entre los radicales. Tenemos que trabajar para que las banderas que levantemos representen hoy el interés de la gente y sus problemas.

Periodista,

Fuente: Clarín