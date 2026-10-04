Cuatro estudiantes cubrieron 200 m² de un glaciar con lana por 3 meses: redujeron el deshielo en más de un 50%

Cuatro estudiantes de la Universidad de Lausana, en Suiza , pusieron en marcha un particular experimento para evaluar si un material natural podía proteger el hielo durante los meses de mayor temperatura. Para eso, cubrieron una parte de un glaciar de los Alpes con lana de oveja.

El proyecto, llamado “Keep It Wool” , se desarrolló entre junio y septiembre de 2026 en el glaciar 3000, ubicado en Les Diablerets, en el cantón de Vaud. Los primeros resultados fueron alentadores: las coberturas lograron reducir el deshielo en más de un 50% .

El 22 de junio, los estudiantes Maxime Galley, Elliot Gaffiot, Jose Bastidas y Léonard Duloube instalaron dos coberturas de lana de 10 por 10 metros , cada una con un grosor diferente.

Para comparar los resultados, también colocaron una cobertura de geotextil del mismo tamaño, un material que ya se utiliza para proteger determinadas zonas de los glaciares frente al calor.

Durante el verano se realizaron mediciones cada dos semanas mediante estacas colocadas en el centro de las áreas cubiertas. De esta manera, pudieron controlar cuánto hielo y nieve se perdía en cada sector.

El material utilizado fue lana suiza, natural y biodegradable , que se mantuvo sobre el hielo mediante sacos de malta reciclados rellenos con gravilla.

La elección estuvo relacionada con uno de los principales problemas de las coberturas sintéticas utilizadas para proteger los glaciares: materiales como el poliéster o el polipropileno pueden deteriorarse y liberar microplásticos que terminan en la nieve, el hielo y el agua de montaña.

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La propuesta surgió a partir de una exposición presentada en 2025 por Nathalie Dietschy, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Lausana, titulada “Glaciers Under Cover”.

Los primeros datos del experimento indicaron que las coberturas de lana consiguieron frenar el deshielo en más de un 50% y ofrecieron una protección comparable a la del geotextil utilizado como referencia.

Sin embargo, los investigadores remarcaron que los resultados todavía deben analizarse con mayor profundidad antes de determinar la eficacia definitiva de la técnica.

El experimento se realizó en un contexto de fuerte retroceso de los glaciares alpinos. Según los datos citados por el proyecto, los glaciares suizos perdieron cerca del 40% de su masa en las últimas décadas y alrededor de mil pequeñas formaciones desaparecieron.

En Les Diablerets ya se utiliza además una técnica conocida como “snow farming” , que consiste en conservar nieve durante el verano para utilizarla posteriormente durante la temporada invernal.

A pesar de los resultados positivos, los propios estudiantes reconocen que cubrir determinados sectores con lana no puede evitar la desaparición de los glaciares a largo plazo.

El retroceso de estas grandes masas de hielo está directamente relacionado con el calentamiento global, por lo que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa siendo la principal medida para limitar su pérdida .

El experimento, en cambio, busca estudiar una alternativa biodegradable que pueda complementar las técnicas que ya se utilizan para proteger temporalmente determinadas zonas de los glaciares.

Fuente: TN