Brutal asalto en La Plata: derribaron a un ciclista, le dispararon en una pierna y escaparon con su bicicleta

Un joven de 27 años fue baleado durante un violento asalto este domingo por la mañana en el barrio Los Hornos, en La Plata. Dos motochorros lo interceptaron mientras circulaba en bicicleta, lo hicieron caer y uno de ellos le disparó en una pierna . Tras el ataque, los delincuentes escaparon del lugar con la bicicleta.

El violento episodio ocurrió cerca de las 7.40 sobre la calle 58, entre 147 y 148. Una cámara de seguridad instalada en una casa de la zona registró toda la secuencia.

En las imágenes se observa que los dos sospechosos circulaban en sentido contrario al ciclista. Al cruzarse con él, lo interceptaron, provocando su caía al suelo. Uno de los asaltantes descendió de la moto y, mientras la víctima permanecía en el piso, le disparó.

Después de la detonación, el delincuente agarró la bicicleta del joven y escapó en ella. Su cómplice, en tanto, se alejó del lugar a bordo de la motocicleta en la que habían llegado.

La víctima recibió un balazo calibre .22, que quedó alojado en la pierna y no tuvo orificio de salida, según informaron fuentes policiales a 0221 y El Día.

Tras el ataque, algunos vecinos se acercaron para asistir a la víctima y permanecieron a su lado hasta la llegada de los policías y de una ambulancia, que se produjo minutos después.

Mientras tanto, los investigadores comenzaron a analizar las imágenes para intentar reconstruir el recorrido que hicieron los delincuentes después del robo e identificar a los responsables.

Uno de los datos que surgió durante la investigación es que la moto utilizada por los sospechosos tenía una denuncia por robo realizada pocas horas antes del ataque .

Hasta el momento no trascendieron las circunstancias en las que ese vehículo fue robado ni se informó de dónde lo sustrajeron los delincuentes.

Además, de acuerdo con lo comunicado por la Policía a las personas que asistieron al joven, los ocupantes de la moto habrían sido seguidos desde la zona de Melchor Romero, cercana a Los Hornos.

Los investigadores también buscan establecer si la motocicleta había sido utilizada en otros hechos delictivos y reconstruir el recorrido que realizaron los dos sospechosos después de abandonar el lugar.

Por el momento, no fueron difundidas las identidades de los agresores ni se informaron detenciones relacionadas con el ataque.

Fuente: TN