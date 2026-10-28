Cuádruple crimen de La Plata: absolvieron a los dos testigos condenados por falso testimonio

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La Justicia absolvió a Patricia Godoy y Marcelo Tagliaferro , los dos testigos que habían sido condenados por falso testimonio agravado en la investigación por el cuádruple crimen de La Plata. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense revocó las penas y ordenó su inmediata libertad.

En el fallo, dictado este miércoles 28 de octubre y al que accedió TN , los jueces concluyeron que no se había demostrado, más allá de toda duda razonable, que ambos hubieran mentido de manera intencional para incriminar a Osvaldo Martínez, expareja de una de las víctimas y posteriormente desvinculado de la causa.

Godoy había sido condenada a cuatro años y seis meses de prisión, mientras que Tagliaferro recibió una pena de siete años. La acusación sostenía que sus declaraciones habían contribuido a señalar a Martínez como sospechoso del asesinato de Micaela Galle, de 11 años; su mamá, Bárbara Santos; su abuela, Susana de Barttole; y Marisol Pereyra, una amiga de la familia, asesinadas el 27 de noviembre de 2011 en un departamento de La Plata.

Sin embargo, Casación entendió que las inconsistencias o posibles errores en los relatos no alcanzaban por sí solos para demostrar que los testigos hubieran declarado sabiendo que lo que decían era falso.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la declaración de Tagliaferro, el remisero que había llevado a Pereyra hasta la casa en la que ocurrió el crimen. El hombre dijo haber visto salir del lugar a una persona con el torso desnudo y, más adelante, identificó a Martínez como ese hombre.

Los jueces analizaron que esa identificación pudo haberse visto influida por la exposición posterior a una foto de Martínez en los medios. Según el razonamiento del tribunal, era posible que Tagliaferro hubiera reconstruido de manera equivocada un recuerdo a partir de esa imagen, sin que eso demostrara necesariamente que hubiera mentido a propósito.

La resolución también abordó la hipótesis de que el remisero hubiera actuado motivado por una recompensa económica. En ese punto, los magistrados señalaron que la resolución provincial que ofrecía $300.000 por información sobre el caso fue publicada el 1° de marzo de 2012, después de sus dos primeras declaraciones. Por eso, ese dato no alcanzaba para demostrar que hubiera inventado su relato desde el comienzo para cobrar el dinero.

En cuanto a Godoy, el tribunal cuestionó que se utilizaran estereotipos de género para evaluar su testimonio, en particular la idea de que resultaba extraño que una mujer caminara sola por la calle durante la noche.

La sentencia también revisó los elementos que ubicaban a Martínez en su casa durante parte de la noche. Si bien algunos testigos dijeron que había estado allí entre las 20 y las 22, para Casación esa circunstancia no permitía descartar que hubiera salido y regresado cerca de la 1.30. Los datos de antenas de telefonía celular tampoco demostraban que hubiera permanecido en su casa durante toda la noche.

Micaela Galle, Bárbara Santos, Susana de Barttole y Marisol Pereyra fueron asesinadas a golpes y puñaladas en un departamento de La Plata el 27 de noviembre de 2011. En un primer momento, la investigación apuntó contra Martínez, cuya imputación se apoyó principalmente en los relatos de Tagliaferro y Godoy.

Con el avance de la causa, Martínez fue desvinculado y en 2014 Javier Quiroga terminó condenado a prisión perpetua como único autor del cuádruple crimen .

Años después, los testimonios de Tagliaferro y Godoy fueron investigados en un juicio por falso testimonio agravado. En diciembre de 2025, ambos fueron condenados acusados de haber mentido sobre la identidad del asesino.

Ahora, Casación revocó esa decisión al considerar que la acusación no había logrado superar el estándar de duda razonable. Los jueces aclararon que la absolución no implica afirmar que todas las declaraciones fueran necesariamente verdaderas, sino que no se probó que los testigos hubieran incurrido deliberadamente en falso testimonio .

Fuente: TN