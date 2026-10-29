Cortes y cierres por la visita del papa León XIV en Luján: cuándo empiezan y qué calles estarán afectadas

Luján se prepara para recibir la visita del Papa León XIV y crece la expectativa por la que dará el próximo miércoles 11 de noviembre misa en la Basílica de la ciudad.

Para facilitar la organización del operativo, desde el sábado 7 , a partir de la medianoche, habrá cortes y cierres en el tránsito para ultimar detalles por la llegada del Sumo Pontífice.

Las restricciones se extenderán hasta el miércoles 11 , especialmente en las zonas cercanas a la Basílica.

Una vez que la “Zona 0″ quede cerrada de forma total, las misas de la Basílica de Luján serán trasladadas al Parque San Martín .

Desde el lunes 9 de noviembre, a partir de la medianoche , habrá cortes vehiculares en:

De acuerdo con las autoridades, solo se podrá circular de forma peatonal por estas calles.

Desde el lunes 9 de noviembre a la medianoche , habrá cortes en:

El Puente Muñiz y el Puente de las Tropas serán los únicos que permanecerán abiertos , con circulación normal.

Fuente: TN