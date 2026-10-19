Corrupción en la AFA: Tapia y Toviggino ya nombraron diez intermediarios para cobrar contratos de la Selección y hay sospechas por transferencias millonarias

Desde que Pablo Toviggino llegó a la Tesorería de la AFA, la entidad del fútbol argentino tuvo diez "agentes de cobro" paralelos en el exterior en vez de recibir los pagos de los sponsors de la selección directamente en sus cuentas. Estos intermediarios, sin demasiado trabajo, se quedaron con hasta el 30 por ciento de los giros de firmas como Adidas o Google. Y esos millones de dólares, hasta este año, no estaban debidamente registrados en los balances de la AFA.

Estos son sólo algunos de los movimientos sospechosos de la Asociación que tiene como presidente a Claudio "Chiqui" Tapia . ¿Para qué se contrató a esos intermediarios? ¿Por qué se les pagaron esas altas comisiones? ¿Hubo algún tipo de retorno para los dirigentes que los contrataron? Son dudas que circulan en el mundo del fútbol y en despachos judiciales.

Moon Euro Managment LLC , el flamante agente de cobro con sede en Dubai -una zona franca muy opaca para los movimientos de dinero- parece elegido para mover la plata por afuera de los bancos de Estados Unidos , donde tres fiscales abrieron una investigación preliminar sobre Toviggino, Tapia y otros dirigentes.

Excepto el conglomerado de empresas de Fabián Saracco , que luego fueron reemplazadas por TourProdEnter LLC, la sociedad de Javier Faroni y su pareja, Érica Gillette , ninguna de las empresas suscribió un acuerdo marco como agente comercial . La AFA las designó unilateralmente en cada uno de los contratos como agente de cobro en los que estuvieron involucrados.

Como reveló Clarín , los agentes de cobro de la AFA solo existen en los papeles, en sitios web armados para aparentar legalidad , con fotografías compradas en bancos de imágenes o generadas con IA, sin redes sociales, empleados y clientes verificables, entre otras particularidades.

Y Moon Euro Managment LLC , el último agente de cobro designado por la AFA, no es la excepción . De acuerdo con el registro de la sociedad ante el Departamento de Economía y Turismo de Dubai, la firma fue registrada como una “LLC-SO”.

El LLC es "Compañía de Responsabilidad Limitada" por sus siglas en inglés y el “SO” es por dueño único (Single Owner). El diario La Nación publicó que su licencia comercial fue registrada el 5 de mayo y le permite a la compañía a operar en los rubros de “ gestión de marketing” y “marketing de eventos deportivos” .

Moon Euro Management LLC declaró su el domicilio en “oficina 203-279 del edificio Albahar, Al Khabeesi, Dubai”. Según promocionan algunos agentes inmobiliarios de Dubai, allí se ofrecen oficinas de entre 8 y 16 metros cuadrados, con o sin muebles, “que a menudo incluyen servicios básicos como Wi-Fi, aire acondicionado y electricidad en el contrato de alquiler anual”.

Según reconstruyó Clarín , ese “despacho n°203-279, propiedad de Hamad Mohamed Abdulrahman Al-Bahar-Al-Khabisi” es una oficina virtual que se alquila por un costo anual, que oscila entre 22 mil y 35 mil dólares.

En la dirección declarada por Moon Euro Management LLC funciona Aabi Chartered Accountants, una firma profesional de auditoría, contabilidad y consultoría financiera con sede en Dubai. También presta servicios financieros, contables y regulatorios a startups, pymes y corporaciones multinacionales que operan en las zonas francas. Dentro de las prestaciones ofrecen la constitución y registro de empresas.

Todos los agentes de cobro designados por la AFA evidencian características de un vehículo de propósito especial (SPV, por su sigla en inglés), por su nula actividad operativa y la absoluta dependencia de transacciones con otras sociedades. En otras palabras, tienen como función principal ser un vehículo financiero de paso. Moon Euro Management LLC se agrega a la lista.

Odeoma Gestión SL (España) tiene una marca comercial denominada Gold Medal Sports (España), que está conformada por GM Sport Services LLC (Estados Unidos) y Fútbol Capital SA (Paraguay), recibió, al menos, 30.534.422 dólares .

Por su parte, Stratega Group , compuesta por Stratega Consulting USA LLC (Estados Unidos) y Stratega Business Consulting Limited (Reino Unido), embolsó al menos 13.064.200 dólares .

Y Q22 Services Limited (Isla de Guernsey) recaudó 6.542.000 dólares , entre su rol de agente de cobro y lo facturado directamente a la AFA.

Todas estas empresas pertenecen a Saracco, un contador santiagueño, de 62 años, quien fue miembro del círculo íntimo de Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la AFA, y muy cercano al exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

De repente, el 7 de diciembre de 2021 y, supuestamente, de común acuerdo, se rescindieron todos los contratos con las empresas de Saracco, de acuerdo con documentos oficiales. La explicación se encontró dos días después, el 9 de diciembre de 2021, cuando la AFA firmó un acuerdo de agente comercial con TourProdEnter LLC, la sociedad de Faroni y Gillette.

Como reveló Clarín en febrero, Star Rights Limited, una sociedad creada en Malta el 20 de diciembre de 2017 y declarada “no operativa” desde su reorganización en 2020, manejó un poco más de 11,7 millones de euros , según el balance societario de 2024.

Por el acuerdo con la AFA, que se extiende hasta el 30 de junio de 2029, Genius Sports Technologies le abonará a la AFA 40.223.000 dólares en cuotas anuales. Por este contrato, como intermediaria Stratega Consulting USA LLC cobra el 30% : 12.066.900 dólares.

El 27 de marzo de 2022, la AFA le había solicitado a Genius Sports Technologies que los pagos sean realizados a TourProdEnter LLC. Sin embargo, y muy llamativo, es que un par de meses más tarde, la AFA le requirió a Genius Sports Technologies que no realice más los envíos de dinero a la empresa de Faroni y Gillette, sino que las transferencias se hagan a una cuenta a nombre de la empresa Star Rights Limited , en la sucursal de Zurich del banco suizo UBS.

En total, la sociedad con sede en Malta le transfirió 3.530.913 dólares a las cuentas de Faroni y Gillette y 676.721 dólares a Global FC LLC. Ambas empresas actuaron como agentes de cobro de la AFA.

Global FC LLC (Estados Unidos), otra recaudadora del dinero de la AFA, recibió de TourProdEnter 6.746.015,27 dólares y transfirió a las cuentas de Faroni y Gillette 1.602.000 dólares . Adicionalmente, la empresa se envió mil dólares a una cuenta propia de otro banco.

Además, Global FC LLC le transfirió 70.100 dólares a J&F World Solutions Inc., una sociedad creada en el estado de Florida el 6 de enero de 2014. Según su sitio web, que no se actualiza desde 2024, la empresa es un operador que ofrece soluciones de telecomunicaciones . La dirección de la empresa: 4995 NW 72 Avenue, Suite 205-B, Miami, Florida, corresponde a la del agente registrado Wobpinc Inc. y figura cerrada temporalmente. Como director, manager o presidente de la sociedad aparecen Jorge Ordoñez y Juan Acosta.

Global FC LLC transfirió 9.000 dólares a CAE Services LLC, el 8 de agosto de 2025. Casualmente, Global FC LLC y CAE Services LLC compartieron la misma dirección: 30 N Gould Street, suite R, Sheridan, Wyoming, que corresponde al primer agente registrado de ambas firmas: Registered Agents Inc . Y no son las únicas.

Sports Licensing LLC es una sociedad creada en el estado de Wyoming el 9 de marzo de 2021 que sigue activa. Se podría decir que es hermana de Global FC LLC y CAE Services LLC y, por consiguiente, comparte varias cosas en común.

Los reportes anuales fueron firmados por Andrés Scornik , el empresario argentino que trabajó como asesor comercial de la AFA y al mismo tiempo firmó al menos un acuerdo en representación de World Sports Solutions LLC, que la entidad madre del fútbol argentino designó para cobrar parte de sus acuerdos de patrocinio en el exterior.

Clarín descubrió que Sports Licensing LLC no solo es otra sociedad de Scornik , sino que también compartió como agente registrado a Registered Agents Inc. y, por ende, la dirección 30 N Gould Street, suite R, Sheridan, Wyoming. Además, utilizó la misma ubicación en Benavídez que Global FC LLC: Avenida Alvear 501, Lote 30 B, Benavídez, Tigre, en Argentina.

Otro denominador común es que Sports Licensing LLC cambió de agente registrado de Registered Agents Inc. (con dirección en Wyoming) a Legalinc Corporate Services Inc. (con su ubicación en Miami) y, por consiguiente, su dirección, el 22 de agosto de 2025, con unos pocos meses de diferencia con Global FC LLC y por los mismos motivos.

Y, como en los casos anteriores, también movió dinero de la AFA entre agentes de cobros . Sports Licensing LLC transfirió 793.000 dólares a TourProdEnter LLC y 5.000 dólares a Global FC LLC.

Si bien Sports Licensing LLC no apareció hasta el momento como un agente de cobro de la AFA, su estructura, composición, comportamiento y movimientos son idénticos a los de sus sociedades gemelas.

De acuerdo con los documentos a los que accedió Clarín , entre las sociedades se transfirieron por lo menos 15 millones de dólares.

La telaraña de empresas y movimientos de dinero revela un circuito cerrado en el que los millones de dólares generados por los contratos de patrocinio y derechos comerciales de la AFA atravesaron u na intrincada “matrioshka” de sociedades offshore fantasma , disfrazadas de agentes de cobro e intermediarios, que se transfirieron fondos entre sí, cobran comisiones millonarias por servicios inexistentes u opacos y modifican sus estructuras internas, agentes registrados, direcciones y sedes bancarias, a medida que se encienden las alarmas o investigaciones periodísticas.

La maniobra no se limita a interponer intermediarios disfrazados de agentes de cobro. El objetivo es el desvío del dinero de la AFA mediante la facturación de servicios supuestamente inexistentes y el cobro de comisiones del 30%, que no responde a ningún valor de mercado. Al fragmentar los fondos en un laberinto de transferencias cruzadas y sociedades fantasma, la estructura deshace el rastro original del dinero, borra la trazabilidad y atomiza los montos antes de ser fiscalizados. Así, más de un tercio de los ingresos por patrocinio terminaron en una jugada preparada de escritorio, lejos de las cámaras del VAR y del control institucional.

Fuente: Clarín