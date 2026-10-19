Milei vuelve a hacer campaña en el extranjero: viaja a España para militar por Vox y contra Pedro Sánchez

En otro de sus movimientos internacionales para hacer campaña por sus aliados y amigos políticos aun en el propio terreno en el que gobiernan sus enemigos, Javier Milei viajará este lunes a la noche a Madrid para hacer campaña en contra del gobernante Pedro Sánchez. Disertará en instituciones y se reunirá con figuras de VOX y del Partido Popular, la ultraderecha y la derecha española, a quienes apoya.

Lo hizo recién en Washington la semana pasada en favor de Donald Trump de cara a los comicios legislativos del 3 de noviembre que enfrentarán al oficialista Partido Republicano y al opositor Partido Demócrata.

En julio pasado, en tanto, Milei estuvo en San Pablo en e l lanzamiento de Flavio Bolsonaro como contrincante oficial de Luiz Inacio Lula da Silva, cuya batalla final tendrá lugar este domingo en el balotaje de Brasil . Milei no dejó de insultar a Lula ni el miércoles pasado en Washington.

Este lunes a la noche, el Presidente partirá a España, adonde ya viajó siete veces para apoyar a Santiago Abascal , su amigo y líder de VOX. Anteriormente lo apoyó para elecciones europeas.

En cambio, el Gobierno no ha confirmado que el Presidente vaya a asistir a la cumbre iberoamericana, que se hará el 4 y 5 de noviembre en España, y a la que siempre asistieron los mandatarios argentinos. El problema aquí es que el anfitrión es Sánchez.

Ahora lo hace en la antesala de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre convocadas por Pedro Sánchez , en medio de una de las mayores crisis de gobierno y en una sociedad muy polarizada , que hasta ahora no ha sido contagiada por las revueltas estudiantes que se ven en Francia o Italia .

El Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo , aliado al PRO de Mauricio y Jorge Macri, encabeza las encuestas esta vez como favorito. Sin embargo, Milei siempre ha preferido a Díaz Ayuso por sobre el respetado líder del PP.

Curiosamente, Milei coincidirá en la capital española con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Jorge Macri participa junto a alcaldes iberoamericanos del II Encuentro de Ciudades en Madrid. Y le presentará al rey Felipe VI la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas.

Si bien el monarca español saludó cálidamente a los hermanos Milei durante la asunción de Keijo Fujimori en Perú a fines de julio, mientras que no sea un viaje oficial o de Estado, Felipe no puede recibir al presidente argentino en España.

Lo curioso de este viaje a España es que estará poco más de 24 horas en territorio español -llegará este martes y volverá el mismo miércoles al terminar sus actividades- . Tendrá una agenda casi similar a las anteriores, y también estará concentrada en Madrid . Viajará con su vocero Adrián Ravier , algo novedoso, y con el canciller Pablo Quirno .

El miércoles empezará con una participación en el Forum Nueva Economía , en el Real Casino Gran Círculo de Madrid; mantendrá un encuentro con su amigo economista Jesús Huerta de Soto , en la Universidad Rey Juan Carlos; y después disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca , en la Universidad Rey Juan Carlos.

Luego mantendrá un encuentro con la Fundación Disenso . Es el think tank privado estrechamente vinculado a VOX y que siempre invita a Milei. Se reunirá Ayuso, la única figura del PP con que Milei se lleva fluidamente. Y no aparece en la agenda Núñez Feijoo .

Milei llegará a una España donde los medios de comunicación de la derecha incluso advierten que la injerencia política del presidente argentino puede favorecer a Sánchez . De ahí que varios reaccionaron a ese viaje con indiferencia. Habrá que ver las reacciones tras sus discursos.

En la agenda oficial de Milei aparece también una entrevista con El Observador y partida del vuelo presidencial hacia la Argentina.

Milei y Pedro Sánchez estuvieron enfrentados en la misma situación que Milei con Lula da Silva. En 2024 el líder del PSOE retiró a su embajadora en Buenos Aires y la dejó por un tiempo a cargo de un encargado de negocios.

Fue cuando, durante un acto de Vox en Madrid, el jefe de Estado de la Argentina calificó a Sánchez de "calaña" y a su esposa, Begoña Gómez, de "corrupta". Ello desató una profunda crisis diplomática entre ambos países. Después Sánchez pasó a no responderle los insultos, seguramente aconsejado de que eso le rendía más que "engancharse".

En la última Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el libertario acusó a Sánchez de haber "traicionado a su propio pueblo" por la política migratoria y la crisis de la avalancha de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos.

Milei afirmó que España está bajo un "régimen socialista que la está destruyendo", que se permite el caos y la violencia, y que los ciudadanos pagan más impuestos solo para que Sánchez conserve el poder.

Durante su paso por un evento en Chile también del Foro de Madrid que hizo en la capital trasandina la Fundación Disenso, Milei arremetió nuevamente contra el mandatario español y lo tildó de "más sucio que una papa".

Quien estuvo recientemente en España fue la vicepresidenta Victoria Villarruel . Está tan deteriorada su relación con el Presidente y su hermana Karina, que la orden de Quirno para el embajador Wenceslao Bunge Saravia fue que no hubiera ninguna recepción oficial para ella. Hubo un breve contacto, y sin fotos.

De aquí a fin de año, otros viajes importantes que tiene Milei en carpeta son a Brasil -si gana Bolsonaro, este domingo 25- y a Mar a Lago, a mediados de diciembre, en el que será su visita número 20 a los Estados Unidos, para participar de la Cumbre de Líderes del G20.

Fuente: Clarín