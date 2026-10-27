Contrató un rastreo satelital para su Toyota Hilux, se la robaron en el conurbano y el sistema no funcionó: deberán indemnizarlo

Una pareja que había contratado un servicio de rastreo satelital para su Toyota Hilux 4x4 logró que la Justicia le diera la razón tras el robo del vehículo: la empresa deberá pagarles una indemnización millonaria porque el sistema no funcionó cuando más lo necesitaban.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena de $12.750.000 contra la compañía, al considerar que no demostró haber desplegado los medios técnicos y operativos necesarios para intentar recuperar la camioneta, robada en octubre de 2023 en la zona oeste de Buenos Aires.

El fallo ratificó la sentencia de primera instancia , que había admitido el reclamo de los dos cotitulares registrales del vehículo y ordenado el pago de la indemnización, más intereses y costas. Además, la empresa deberá afrontar los gastos de la apelación.

El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2023 , cuando uno de los dueños estacionó la camioneta cerca de un cementerio y, al regresar, descubrió que ya no estaba . De inmediato, se comunicó con la empresa de rastreo para activar el sistema y solicitó el corte del vehículo, además de dar aviso al 911 y radicar la denuncia en la comisaría.

Según la demanda, el titular insistió varias veces ese día para obtener la ubicación del rodado, pero la empresa le informó que el dispositivo instalado era obsoleto y no permitía aportar una ubicación precisa ni imágenes del recorrido . Recién tras la intervención de autoridades locales, los dueños obtuvieron fotos del vehículo circulando por la autopista Gaona rumbo a Luján.

La acción judicial incluyó el reclamo por el valor de la camioneta, herramientas que estaban dentro y una compensación por la pérdida de ingresos, ya que el rodado se usaba para tareas rurales y traslados de insumos y elementos de trabajo.

Antes de llegar a los tribunales, los damnificados intentaron una conciliación en Defensa del Consumidor, pero no hubo acuerdo. Luego enviaron cartas documento, que la empresa rechazó, atribuyendo parte de la responsabilidad a la falta de controles periódicos del equipo.

El juzgado de primera instancia rechazó esa defensa y consideró que la empresa debía actuar con un alto grado de diligencia, acorde a su especialización en rastreo y recuperación vehicular. El tribunal remarcó que la compañía no acreditó haber activado de manera idónea los recursos técnicos y operativos tras recibir la denuncia .

La Cámara Civil consideró insuficiente el informe presentado por la empresa, que no detalló horarios, móviles asignados, recorridos ni coordinación con la Policía. Además, desestimó el argumento sobre controles trimestrales, ya que la firma cobró el abono durante años sin exigir esa prueba ni advertir sobre el estado del dispositivo.

La Justicia determinó que el monto de la indemnización debía calcularse según el valor de mercado de vehículos similares , ya que la empresa no aportó una referencia alternativa. También confirmó que los intereses se computarán desde el día del robo, porque el perjuicio patrimonial se produjo cuando la empresa recibió la denuncia y no brindó la respuesta esperada.

El fallo destacó que, bajo las normas de protección al consumidor, cualquier duda sobre el alcance de las obligaciones debía interpretarse a favor de los usuarios, evitando imponerles cargas más gravosas que las previstas en el contrato.

La regulación de los honorarios de la segunda instancia quedó pendiente hasta que se definan los correspondientes al proceso de primera instancia.

Fuente: TN