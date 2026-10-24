Conducía con 3,58 g/l de alcohol en sangre y su pareja quiso pagar $260.000 de coima

Un control policial frente a un local bailable de Villa Santa Rosa , en la provincia de Córdoba, terminó con la detención de un hombre de 40 años y una mujer de 30 , durante la realización de un control de alcoholemia . El test arrojó resultado positivo con valores de ingesta peligrosos . Para peor, la secuencia se agravó cuando la acompañante habría intentado sobornar con dinero en efectivo a los agentes para evitar el procedimiento.

El episodio ocurrió durante la madrugada en esa localidad, que depende de la jurisdicción departamental Río Primero . Personal policial y efectivos municipales intervinieron cuando el utilitario circulaba por las inmediaciones del establecimiento nocturno.

Tras identificar al conductor, los agentes realizaron el control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 3,58 g/l en sangre .

Sin embargo, el incidente escaló cuando, en el marco del operativo, la mujer que viajaba junto a él habría ofrecido más de $260.000 en efectivo como coima al personal policial, con el objetivo de evitar las consecuencias por conducir alcoholizado.

Ante esa situación, ambos terminaron detenidos . La Policía secuestró la Renault Kangoo en la que circulaban y el dinero ofrecido.

Cabe recordar que el temerario e ilegal comportamiento de la pareja está vinculado con las cuantiosas multas que se cobran en Córdoba por las infracciones de tránsito, cuya aplicación está a cargo de la estricta Policía Caminera .

Este mes, el gobierno de Córdoba actualizó los valores del monto de las infracciones, tras reajustar la Unidad Fija de Multa (UF) en función del precio del litro de nafta súper vigente al 5 de octubre. Según informó la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) , el litro de nafta súper tenía entonces un valor de 2.165 pesos .

Las infracciones leves , que contemplan entre 20 y 100 UF, tienen multas de $43.300 a $216.500. En esta categoría se incluye, entre otras conductas, conducir mientras se fuma .

Las faltas graves , penalizadas con 100 a 200 UF, implican montos de entre $216.500 y $433.000. No circular con las luces encendidas figura entre las infracciones alcanzadas.

Las infracciones muy graves , de 200 a 400 UF, se castigan con sumas que van de $433.000 a $866.000. Cruzar un semáforo en rojo, conducir en contramano o superar los límites de velocidad forman parte de este grupo.

Para las infracciones máximas, la normativa prevé entre 1.200 y 2.000 UF, equivalentes a un rango de $2.598.800 a $4.330.000 . En este rango se incluyen las sanciones por alcoholemia , la destrucción o eliminación de infraestructura vial y la adulteración de documentación o licencias. En comparación con los $260.000 de coima ofrecidos a los agentes de tránsito, se trata de un monto mucho menor al que deberán afrontar como sanción.

No fue el único incidente reciente asociado a actividades nocturnas que mereció una intervención policial. Una fiesta electrónica clandestina , que convocó a unas 400 personas, fue desbaratada este mediodía en la localidad de Juárez Celman , durante un procedimiento realizado por personal policial en conjunto con empleados municipales.

El evento se desarrollaba en una carpa instalada en un domicilio sobre el camino a La Feria, y carecía de autorización. Al arribar al lugar, los agentes observaron las instalaciones en las que se encontraba el público asistente. En ese contexto, identificaron a un hombre de 39 años, señalado como el presunto responsable de la organización de la celebración.

Tras la intervención de las autoridades, los asistentes comenzaron a retirarse del predio. El personal actuante secuestró los elementos utilizados en el marco de la fiesta.

Fuente: Infobae