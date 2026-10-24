Detuvieron a un acusado de una entradera en Laferrere: secuestraron armas, municiones y el auto usado en el robo

Un hombre de 25 años fue detenido en las últimas horas acusado de participar de una entradera en una vivienda de la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, donde una mujer y su madre fueron sorprendidas por varios ladrones armados mientras dormían.

El arresto se concretó este viernes en el barrio Puerta de Hierro, en Isidro Casanova. El sospechoso fue identificado como Agustín Adolfo Guerrero y quedó a disposición de la Justicia por una causa que investiga un robo agravado y la tenencia ilegal de armas de fuego.

Todo comenzó el 12 de septiembre pasado en una casa de la calle Federico Russo, en suelo laferrense. De acuerdo con la denuncia, varios asaltantes armados ingresaron durante la madrugada, cerca de las 4:30, redujeron a las dos mujeres y luego escaparon con dinero y otras pertenencias. Las cámaras de seguridad de la zona fueron claves para la investigación, ya que captaron la fuga los delincuentes.

Una de las cámaras en particular incluso registró la salida del grupo de la propiedad de las víctimas. En las imágenes se los observa vestidos de negro, con guantes y capuchas puestos. Eran tres y llevaban las cosas robadas en bolsas de consorcio . Rápidamente, se subieron a un Honda Civic gris, conducido por un cuarto cómplice.

Los detectives siguieron el rastro del vehículo e identificaron la patente y el modelo. Entre otras medidas, también analizaron comunicaciones hasta finalmente llegar al titular del coche: Guerrero.

Con la información recabada, el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza, a cargo del juez Gustavo Banco , ordenó dos allanamientos a los domicilios vinculados al sospechoso, ambos en la zona de Puerta Hierro , una de las zonas más peligrosas y vulnerables de La Matanza. Al acusado lo detuvieron en la vía pública, sobre la avenida Crovara, cuando llegaba a una de las viviendas, justamente a bordo del Honda Civic.

El auto fue incautado, al igual que otros elementos que se encontraron en el operativo: cuatro teléfonos celulares, ropa que habría sido utilizada en el robo, una mochila, una valija, juegos de llaves y $ 220.000. En uno de los domicilios, además, se hallaron una pistola calibre 22, una escopeta calibre 12 y municiones : 43 proyectiles calibre 22 y 19 cartuchos calibre 12, según informaron fuentes policiales.

La causa está en manos de la fiscal Andrea Palín , que dirige la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Entraderas N°9 de La Matanza. En las próximas horas, Guerrero será trasladado a sede judicial para prestar declaración.

Fuente: Infobae