Con críticas a Milei y al kirchnerismo los hermanos Passaglia lanzaron su proyecto presidencial: “Nos quieren hacer elegir entre dos fracasos”

En lo que constituye el puntapié inicial de su proyecto político nacional de cara a las elecciones de 2027, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia encabezaron este sábado su primer acto de campaña como precandidatos a la Presidencia de la Nación. Desde San Nicolás, la ciudad bonaerense que gobernaron durante los últimos años, los dirigentes del espacio político Hechos buscaron posicionarse como una alternativa intermedia frente a los dos principales polos de la política argentina.

Con la premisa de trasladar la experiencia de gestión local al escenario nacional, los dirigentes nicoleños cuestionaron duramente a la administración económica del presidente Javier Milei como a la opción de un regreso del kirchnerismo.

“Nos quieren con miedo y sometidos para que nos resignemos a elegir entre dos fracasos” , afirmaron de manera conjunta durante la presentación que concluyó con una movilización hacia el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás.

El actual intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, concentró su discurso en la polarización política actual y rechazó que el escenario electoral deba dirimirse entre las opciones vigentes. Con respecto al armado que intentan Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner apuntó: “No podemos permitir que la única salida a esta pesadilla sea volver al kirchnerismo y romper todo. Tuvieron 16 años de gobierno y lo único que dejaron fue más inflación, más pobreza y más corrupción”.

Pero también tomó distancia de las políticas de la Casa Rosada y alertó que "desde el otro extremo ideológico, Milei nos dice que con ordenar la macro alcanza . Que ya está, que estamos bárbaro. Pero no alcanza si vos laburás cada vez más, si tenés más de un trabajo y no llegás a fin de mes. No alcanza si tenés una pyme o un comercio y no sabés qué más hacer o ajustar para seguir sobreviviendo”.

Por su parte, Manuel Passaglia enfatizó la necesidad de un cambio en las prioridades de la agenda pública. “Se acabaron los relatos . Nada nos representa más a los argentinos que el deseo de vivir bien y llegar a fin de mes con plata en el bolsillo”, planteó.

En otro tramo del encuentro, los hermanos Passaglia respondieron de manera anticipada a los posibles cuestionamientos sobre su edad y su procedencia territorial, reivindicando el rol de las provincias en el armado político y alertaron que “van a decir que es una ciudad chica, que no es lo mismo que gobernar un país. Y tienen razón, no es lo mismo, no lo subestimamos".

Pero, según Santiago Passaglia, "la experiencia de haber transformado una ciudad que estaba destruida y hacerla funcionar nos da mucha más autoridad”. Y, acotó que "el próximo presidente no tiene que ser parte de generaciones enteras de políticos que ya fracasaron", tras lo cual planteó el interrogante de si el futuro liderazgo del país surgirá del "interior productivo".

Los dirigentes de Hechos esbozaron los lineamientos principales del modelo programático que impulsarán desde su plataforma electoral, el cual contempla ejes vinculados al desarrollo industrial, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, l a generación de empleo, el acceso al crédito para la vivienda, la seguridad y el sistema educativo.

Fuente: Clarín