Cómo sigue el tiempo en el AMBA durante el Día de la Madre, según el Servicio Meteorológico Nacional

Este domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y una de las preocupaciones es cómo estará el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , especialmente a la hora del almuerzo.

De acuerdo con los especialistas, se espera un día nublado , sin probabilidad de precipitaciones y una máxima de 15°C .

Por la mañana, la temperatura fue de 8°C con vientos desde el sudeste de hasta 12 km/h. El cielo estuvo parcialmente nublado.

Durante la tarde, la máxima llegará a 15°C . Se espera un cielo mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones . Los vientos soplarán desde el este a velocidades de hasta 22 km/h.

Para la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 13°C . Los vientos seguirán soplando desde el este a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN