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Cómo sigue el tiempo en el AMBA durante el Día de la Madre, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM octubre 18, 2026

Este domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y una de las preocupaciones es cómo estará el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , especialmente a la hora del almuerzo.

De acuerdo con los especialistas, se espera un día nublado , sin probabilidad de precipitaciones y una máxima de 15°C .

Por la mañana, la temperatura fue de 8°C con vientos desde el sudeste de hasta 12 km/h. El cielo estuvo parcialmente nublado.

Durante la tarde, la máxima llegará a 15°C . Se espera un cielo mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones . Los vientos soplarán desde el este a velocidades de hasta 22 km/h.

Para la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 13°C . Los vientos seguirán soplando desde el este a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN


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