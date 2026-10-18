Juan Manuel Liquindoli, entrenador canino: “Un perro detrás de una reja favorece a respuestas de frustración y reactividad”

Tener un perro en casa implica entender sus comportamientos y reconocer qué situaciones pueden generar estrés o incomodidad. Una de ellas ocurre cuando el animal queda detrás de una reja y ve pasar a otros perros o personas sin poder acercarse libremente.

Por esa razón, el entrenador canino Juan Manuel Liquindoli , explicó por qué una barrera física puede favorecer respuestas de frustración, excitación y reactividad .

Aunque muchas veces se interpreta como una cuestión de desobediencia , este tipo de conducta puede estar relacionado con la dificultad del animal para gestionar lo que sucede del otro lado.

“ Una barrera física puede interferir la interacción entre dos perros y favorecer respuestas de frustración, excitación o reactividad que no aparecerían de la misma manera sin ella”, comentó.

De esta manera, agregó: “El mayor problema de esto es el impacto que puede generar en el bienestar del perro si esto se mantiene con el paso de los años ”.

Cuando ve pasar a una persona, otro perro o una bicicleta del otro lado de la reja, el animal corre y ladra. “Para una mascota que pasa horas de su día expuesto a estímulos que lo activan, el descanso y la recuperación se pueden volver algo difícil ”, afirmó Liquindoli.

El experto dejó en claro cómo se debe actuar tanto con el perro que pertenece a la casa como con la mascota que pasea por la vereda.

“ Si tu perro tiene acceso a un patio o un balcón que da a la calle , es importante que pueda retirarse a un espacio tranquilo donde pueda descansar sin estar en alerta”, sostuvo.

Pero el especialista se refirió también a cómo actuar si somos nosotros los que paseamos con un perro y vemos a otro en el patio de su casa, separado por una reja.

“Tenemos que anticiparnos y aumentar la distancia, cruzarnos de vereda o elegir otro recorrido si esa sucesión de encuentros está haciendo que el paseo sea demasiado difícil”, concluyó Liquindoli.

Fuente: TN