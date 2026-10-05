Chubut: un hombre y su pequeño hijo murieron en un choque entre un auto y dos camiones en la Ruta 3

Un hombre y su hijo de corta edad murieron este domingo por la noche en un grave choque entre un Volkswagen Golf y dos camiones sobre la Ruta Nacional 3 , a unos 60 kilómetros de Garayalde, en Chubut . En el auto viajaba además una mujer, que resultó gravemente herida y debió ser asistida y trasladada después del impacto ocurrido alrededor de las 20.22.

Según informó el jefe de la Unidad Regional de la Policía, las dos víctimas fatales viajaban en el Golf . Medios locales indicaron posteriormente que se trataba de un hombre y su pequeño hijo , aunque hasta el momento no se difundieron oficialmente sus identidades.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1750 de la Ruta 3, camino a Comodoro Rivadavia .

De acuerdo con los primeros testimonios de automovilistas que pasaron por el lugar, la mujer que viajaba junto a las víctimas quedó atrapada dentro del vehículo tras el choque.

Ante la gravedad de la situación, uno de los conductores que llegó al sector dio aviso a Defensa Civil, Bomberos y Policía , que desplegaron un operativo de emergencia.

La mujer fue trasladada para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Además, uno de los conductores de los camiones también fue derivado para su atención , mientras que el restante resultó ileso.

“ Hay dos personas fallecidas en el lugar ”, confirmó el jefe policial durante las primeras tareas realizadas en la zona.

Las primeras informaciones señalaron que el Golf y los camiones estuvieron involucrados en una colisión frontal , aunque todavía no se informó oficialmente la mecánica exacta del impacto.

Personal policial y de emergencia trabajó sobre la Ruta 3 para realizar las pericias y establecer las circunstancias del choque.

Uno de los automovilistas que circuló por el sector también advirtió sobre las dificultades para transitar por la ruta. “ Es imposible transitar por la Ruta 3, que alguien haga algo ”, expresó.

Hasta el momento no fueron difundidas oficialmente las identidades de las víctimas ni un parte actualizado sobre el estado de salud de la mujer.

Fuente: TN