Caso Ángel López: prorrogaron por seis meses la prisión preventiva de la madre y el padrastro

La Justicia extendió por otros seis meses la prisión preventiva de Mariela Altamirano y Michel González , imputados en la causa por la muerte de Ángel López , el niño de cuatro años que falleció el 5 de abril en Comodoro Rivadavia.

La medida se resolvió este martes en una audiencia en la Oficina Judicial, en la que también se autorizó la ampliación del plazo de investigación por el mismo período. El juez Martín Cosmandro hizo lugar a los pedidos de la fiscalía.

Altamirano, madre biológica de Ángel, y su pareja, González, se encontraban a cargo del cuidado del menor cuando ocurrió el hecho, luego de que la Justicia avalara su revinculación. Ambos permanecen detenidos desde hace seis meses, en el marco de una investigación por un posible caso de maltrato infantil.

En la audiencia estuvo presente el representante legal de Luis López, padre del niño. Las defensoras de los imputados no plantearon objeciones.

La extensión se solicitó por la necesidad de avanzar con medidas periciales fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte . El fiscal general Facundo Oribones explicó que esperan una pericia forense clave que comenzará el 21 de octubre en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los informes anteriores hacen referencia a traumatismos provocados por golpes contusos, pero el nuevo dictamen podría arrojar conclusiones diferentes.

“Nosotros tenemos confianza en que van a confirmar lo que ya ha establecido el cuerpo interdisciplinario forense” , dijo Oribones a ADN Sur . Y agregó: “También puede resultar distinto el dictamen, lo que nos haga a nosotros como representantes de la Fiscalía replantear el caso y por ahí cambiar la teoría del caso que sostenemos desde principios de abril de este año”.

“Hasta no tener el dictamen, cualquier cosa que te diga sería hacer futurología. Nosotros necesitamos tener el dictamen para saber dónde estamos parados”, reiteró el fiscal.

Sobre la prórroga de la prisión preventiva, Oribones señaló: “Lo que sostuvimos nosotros es que no cambió ninguna de las circunstancias que llevaron al juez natural de la causa a cautelar el proceso con la prisión preventiva”. También recordó que los imputados tienen la posibilidad, a lo largo del proceso, de solicitar una revisión o morigeración si reúnen elementos que modifiquen la situación.

Ángel Nicolás López murió en Comodoro Rivadavia a comienzos de abril. Su madre, Mariela Altamirano, está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que su pareja, Michel González, enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía. Ambos se encuentran detenidos con prisión preventiva.

Según el dictamen del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut, la muerte del menor se produjo por “20 traumatismos craneoencefálicos en simultáneo con una infección pulmonar”.

El informe detalló múltiples lesiones vitales y recientes en el cráneo, más de 20 infiltraciones hemáticas distribuidas en distintas zonas de la cabeza, hemorragias intracraneales, edema cerebral severo y daño neurológico irreversible.

Fuente: TN