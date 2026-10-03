CASI, dueño de San Isidro: venció como visitante al SIC por 18-13 y se clasificó a los playoffs de URBA Top 14

El CASI se clasificó a las semifinales del Top 14 de la URBA al vencer a su clásico rival, el SIC, por 18-13 como visitante. Fue el partido más importante de la fecha 24, y tuvo como figuras a Felipe Hileman y Eugenio Sartori . Con dos fechas por disputarse y diez puntos en juego, le sacó esa diferencia a su rival de este sábado. En caso de empate prima la sumatoria de puntos en los enfrentamientos entre ellos: la Zanja había ganado en la ida por tres, y la Academia lo hizo por cinco en la vuelta, por lo que se mantendrá arriba de su clásico rival pase lo que pase en las últimas dos jornadas.

En el entretiempo, la Academia ganaba por 15-10 ante su rival de toda la vida. Se puso arriba en el marcador gracias a los tries de Felipe Hileman y Juan Akemeier , quien además sumó cinco puntos con el pie (un penal y una conversión). El try de la Zanja, por su parte, fue obra de Ignacio Pietranera, un debutante en el clásico.

La ventaja parcial en el entretiempo se gestó en la defensa: el CASI pescó tres pelotas en su campo en los primeros 40 minutos. También tuvo como aliado a su rival, demasiado indisciplinado: los locales cometieron nueve penales. Y perdieron a Tomás Meyrelles , por lesión.

La tendencia de la primera parte se mantuvo en la segunda, en la que el marcador sólo se movió con los penales de Santiago Pavlovsky para el SIC y de Juan Akemeier para el CASI. El visitante siguió defendiendo con intensidad e impidió que su rival lo vulnerara.

CASI defendió como nunca, soportó todas las entradas de la Zanja con los tackles de Ignacio Larrague y la fuerza de los terceras líneas. Todo el equipo visitante jugó con inteligencia , fiel a su ADN de tackle y defensa. Y redondeó una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos en el clásico de San Isidro.

El triunfo ante su rival de toda la vida tiene valor doble. Primero, el intrínseco: vencer en la cancha de la Zanja luego de defender y tacklear durante todo el partido. Segundo, por su peso en la tabla de posiciones: con el éxito, la Academia llegó a 86 unidades con dos partidos por jugarse. El SIC, por su parte, bajó un puesto y ahora está quinto, fuera de la zona de playoffs con 76 puntos.

Así, con la clasificación del CASI y la que ya había logrado el cómodo líder Newman hace dos semanas, quedan apenas dos lugares de los playoffs por definirse. Y tres equipos pugnan por esos dos puestos: Alumni (81 puntos), Hindú (que se coló entre los cuatro mejores luego de su gran victoria ante La Plata y llegó a los 79 puntos) y SIC (76).

SIC: Francisco González Capdevila; Timoteo Silva, Carlos Pirán, Ignacio Pietranera y Nicanor Acosta; Santiago Pavlovsky y Mateo Albanese (capitán); Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Ciro Plorutti y Lucas Sommer; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.

Cambios: Primer tiempo: 33 minutos, Franco Delger por Meyrelles (S). Segundo tiempo: 8 minutos, Bautista Viero por Plorutti; 14, Ignacio Noel por Chiappe, y 25, Francisco Calandra por Piccinini.

Entrenadores: Rolando Martin, Federico Serra y Gonzalo Longo.

CASI: Juan Akemeier; Santiago David, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga, y Tomás Phelan; Felipe Hileman y Joaquín Sánchez; Eugenio Sartori, Ignacio Torrado y Benito Paolucci; Ignacio Larrague y Salvador Ochoa; Hugo Garcia, Juan Bautista Torres Obeid (capitán) y Facundo Scaiano.

Cambios: Entre tiempo: Leo Mazzini por Ochoa y Luis Briatore por Benito Paolucci; Segundo tiempo: 13 minutos, Eliseo Roger por Sánchez; 14, Félix Paolucci por García; 18, Martín Roger por David, y 32, Joaquín Domínguez por Scaiano y Juan Albareda por Torres Obeid.

Entrenadores: Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matías Biagi.

Primer tiempo: 3 minutos, penal de Pavlovsky (S); 12, penal de Akemeier (C); 14, try de Hileman (C); 20, gol de Pavlovsky por try de Pietranera (S), y 37, gol de Akemeier por try propio (C).

Resultado parcial: SIC 10 vs. CASI 15.

Segundo tiempo: 32 minutos, penal de Pavlovsky (S), y 36, penal de Akemeier (C).

Resultado parcial: SIC 3 vs. CASI 3.

El Cardenal le ganó con bonus a Los Tilos (43-25) en Benavídez y parece que no parará hasta coronarse. Con los puntos conseguidos este sábado, su cosecha en la temporada alcanzó las 104 unidades, un nuevo récord. Hasta acá, y con la salvedad de que entre 2017 y 2025 la elite del rugby de Buenos Aires tuvo 12 clubes y no 14 como en la actualidad, con lo que la dificultad para superar la centena de puntos era aún mayor que ahora. A falta de dos partidos para el final de la fase regular, Newman no frena y todo indica que seguirá sumando: apenas perdió un partido en la temporada (tiene 23 triunfos).

🦁👏 ¡NEWMAN HIZO HISTORIA! El cardenal venció 43-25 a Los Tilos y superó los 100 puntos en la tabla de posiciones, primer equipo de un torneo del #URBATop14 en alcanzar esa cifra. 📺 Mirá el mejor rugby por ESPN en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/sMDSTuQ4Vm

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Fuente: La Nación