Burkina Faso llegó a la Argentina apenas horas antes del amistoso en el Monumental

La incertidumbre terminó apenas unas horas antes del partido. La delegación de Burkina Faso aterrizó este sábado a las 15.43 en Ezeiza para enfrentar desde las 21 a la selección argentina en el Monumental, después de un viaje caótico que la mantuvo varada durante varios días en Casablanca, Marruecos. El seleccionado africano llegó apenas cinco horas y 15 minutos antes del comienzo del amistoso , tras 11h 42m de viaje para completar 9231 kilómetros en un Airbus A 330-203.

En esta visita exprés, la delegación se dirigió del aeropuerto al hotel en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para un almuerzo tardío, mientras la utilería fue enviada directamente al Monumental. El regreso esta previsto para el domingo, alrededor de las 7 . La principal incógnita pasa por conocer qué equipo podrá presentar el entrenador Amir Abdou . La Federación Burkinesa de Fútbol reconoció antes del viaje que el entrenador deberá afrontar el compromiso “ sin varios de sus jugadores clave, ausentes en el viaje ” y confirmó que debió recurrir a jóvenes para completar el plantel. Además, calificó el encuentro como “una gran oportunidad” para ellos.

Esto se sumó al de este mismo sábado, por parte de los organizadores del amistoso, que aportaron otro dato que permitió reconstruir parte de lo sucedido. Jairo Pachón , agente FIFA de partidos, CEO de Eurodata Sport y responsable de la organización, confirmó que algunos futbolistas incluidos en la lista original decidieron no viajar después de la cancelación del primer chárter. Según explicó, argumentaron “ el desgaste y el cansancio acumulados ” y mantuvieron su postura pese a las reuniones que representantes de la federación y del gobierno de Burkina Faso tuvieron con ellos durante las siguientes 24 horas.

🇧🇫 Después de tanta incertidumbre… ¡LLEGÓ BURKINA FASO! La selección africana aterrizó en Ezeiza a horas del amistoso ante Argentina en el Monumental. pic.twitter.com/XlCBQD1tb9

No existe, sin embargo, una nómina oficial de los futbolistas que finalmente viajaron a Buenos Aires. Por eso, recién con las formaciones oficiales se podrá determinar cuántos juveniles estarán esta noche en el Monumental. Una versión que circuló en las últimas horas indica que buena parte del seleccionado sub 23 de Burkina Faso debió sumarse de emergencia al viaje . A pesar de que tenían previsto disputar un amistoso frente a Malí el lunes, encuentro que fue cancelado.

El conflicto comenzó varios días antes. El plan original contemplaba que la delegación africana dejara Casablanca a mitad de semana, después de disputar allí un encuentro ante República Centroafricana. Según explicó su federación, la empresa encargada del chárter canceló sin previo aviso el vuelo programado para el 30 de septiembre y obligó a reorganizar el traslado. El comunicado difundido este sábado precisó que la aeronave sufrió una falla técnica cuando el equipo ya se encontraba en el aeropuerto y que la empresa posteriormente informó que no podía despegar.

La situación se complicó todavía más con el correr de las horas. LA NACION informó el viernes que los futbolistas se negaban a aceptar la alternativa de viajar en un vuelo comercial y reclamaban un chárter para trasladarse a Buenos Aires . La incertidumbre llegó al punto de poner en duda la realización del amistoso, aunque ninguna de las dos asociaciones anunció su cancelación.

👀🇧🇫 ¡ESTÁN PARA LOS BOXES DE #F1 ! La utilería de Burkina Faso cargando el micro en tiempo récord tras la llegada del plantel a Buenos Aires para salir rumbo al Monumental. 📹 @NicoHueto pic.twitter.com/EzyXEnt9Dv

Finalmente, apareció un vuelo especial. Según la información del vuelo, el avión partió desde Casablanca durante la madrugada argentina y tenía previsto aterrizar en Ezeiza alrededor de las 15.30. Y así fue: la delegación llegó cinco horas antes del comienzo del partido y prácticamente no tendrá margen para descansar antes de trasladarse al Monumental.

Del lado argentino, en cambio, la preparación continuó con normalidad. El equipo de Scaloni viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y regresó inmediatamente a Buenos Aires. El encuentro con Burkina Faso será el segundo de los tres previstos para esta ventana internacional, que concluirá el martes frente a Benín, en la despedida de Lionel Messi .

José Cabero , de Chile, será el árbitro del encuentro. Sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas actuarán como asistentes, mientras que Fernando Vejar será el cuarto árbitro. Sin VAR nuevamente.

La llegada despejó finalmente la principal incógnita: habrá partido en el Monumental. Pero dejó otra bastante menos habitual a apenas unas horas del comienzo: saber exactamente qué selección de Burkina Faso estará enfrente de la Argentina.

#SelecciónMayor 🗓 Amistoso Internacional ⚽️ #Argentina 🇦🇷 🆚 Burkina Faso 🇧🇫 🕰 21.00 📍 Estadio Monumental, Buenos Aires 👨‍⚖️ José Cabero (Chile) 📖 https://t.co/soxJE574b6 pic.twitter.com/ptWpazLLqZ

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Fuente: La Nación