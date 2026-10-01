Brad Holden, carpintero, recomienda: “Frotar una nuez sobre los rayones ayuda a disimular las marcas en los muebles de madera”

Los muebles de madera parecen fáciles de mantener, pero algunos hábitos pueden jugar en contra y dejar la superficie peor de lo que estaba. Uno de los problemas más frecuentes son los pequeños rayones que aparecen con el uso diario , especialmente al mover objetos, apoyar elementos pesados o arrastrar adornos sobre la superficie.

Sin embargo, existe un truco casero que puede ayudar a disimular las marcas superficiales sin recurrir a productos específicos . El método consiste en utilizar un alimento que suele estar en cualquier cocina: una nuez.

El carpintero Brad Holden explicó a Express que frotar una nuez sobre un rayón varias veces puede ayudar a que la marca sea menos visible . Después, recomienda pasar los dedos por la zona para favorecer que la madera absorba los aceites naturales de la nuez.

La nuez contiene aceites naturales y pigmentos marrones que pueden oscurecer ligeramente la zona afectada y hacer que el rayón se integre mejor con el color y las vetas de la madera. Por eso, el método funciona principalmente como un recurso cosmético para marcas leves , no como una reparación definitiva.

Cuando la superficie presenta una pequeña marca clara, el aceite de la nuez puede penetrar en la zona expuesta y reducir el contraste entre el rayón y el resto del mueble. De esta manera, la imperfección sigue estando allí, pero resulta mucho menos evidente a simple vista .

El consejo también aparece en distintas guías de mantenimiento de madera, aunque con una advertencia importante: cuanto más profundo sea el daño, menos efectivo será este método.

Otro hábito que puede empeorar el problema es intentar solucionar cualquier tipo de daño con métodos caseros . Una nuez puede ser suficiente para una marca superficial, pero no para un corte profundo que haya atravesado el acabado y afectado la madera.

Una forma sencilla de comprobar la profundidad es pasar suavemente la uña por encima del rayón . Si apenas se percibe y la uña no queda atrapada, puede tratarse de una marca superficial. En cambio, si el corte se siente claramente al tacto, puede necesitar otro tipo de reparación.

El carpintero Nathan Gilbert, de Ask This Old House , explica que los distintos niveles de desgaste requieren tratamientos diferentes: desde productos para pequeñas abrasiones hasta masillas o reparaciones específicas para rayones más profundos.

Para probar este método sobre una marca superficial, conviene seguir estos pasos básicos:

El resultado dependerá del tipo de madera, del acabado y de la profundidad de la marca. En rayones muy superficiales, el cambio puede ser más evidente; en daños profundos, será necesario recurrir a otros métodos.

Fuente: TN