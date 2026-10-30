Banquina y celular al volante: la multa que podría pagar el médico que dijo que llegaba tarde a una operación

En la provincia de Buenos Aires , una maniobra por la banquina y el uso del celular al volante pueden dejar una multa de entre $798.350 y $2.509.100 . Esa es la cuenta que enfrenta, de manera potencial, un médico al que frenaron en la autopista Buenos Aires-La Plata mientras intentaba llegar a una operación.

El cálculo parte de dos escalas. Circular por la banquina se castiga con entre 300 y 1.000 unidades fijas. Como cada unidad vale $2.281, esa infracción puede ir de $684.300 a $2.281.000. La segunda falta, manipular el teléfono mientras se maneja, suma entre 50 y 100 unidades fijas, es decir, de $114.050 a $228.100. El automovilista explicó que estaba respondiendo una cuestión de trabajo: “Soy médico y tengo que ir a laburar”.

La diferencia entre el mínimo y el máximo no depende del episodio, sino de la graduación que resuelva la autoridad competente para cada infracción. La banquina está reservada para situaciones que impiden continuar el viaje, como una avería, un problema de salud o la necesidad de evitar un siniestro. En el diálogo con el agente, el conductor sostuvo que su apuro obedecía a una intervención médica: “Tengo que ir a operar”.

El inspector le pidió la cédula y la licencia y le preguntó si la operación tenía un horario establecido. La respuesta fue afirmativa. Con ese dato, el agente descartó que se tratara de una urgencia vial y le marcó que la demora debía haberse previsto antes de salir. “O sea que tendrías que haber salido antes”, le señaló durante el intercambio.

El episodio se produjo en un patrullaje móvil de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la autopista Buenos Aires-La Plata. Una moto oficial advirtió que el auto avanzaba por la banquina para superar a otros vehículos. El inspector vio la maniobra dos veces, incluido el momento en que el conductor volvió al carril y después la repitió; también indicó que llevaba el celular en la mano.

El automovilista negó parcialmente el relato sobre su paso junto a la moto oficial, pero reconoció que había respondido un mensaje laboral. El inspector insistió en que no podía usar el teléfono mientras conducía y cuestionó que invocara una urgencia cuando la intervención tenía un turno asignado. Ante una nueva explicación del hombre, el agente fue terminante: “ No está en emergencia, caballero”.

Desde que comenzaron estos operativos fueron sancionados más de 2.600 conductores en los corredores de Panamericana, Acceso Oeste y la autopista Buenos Aires-La Plata .

La posibilidad de impugnar la sanción queda abierta para cualquier persona que reciba un acta y considere que tenía razones excepcionales para usar la banquina. Esa instancia permite presentar pruebas sobre una urgencia, aunque no modifica las escalas previstas: por las dos infracciones detectadas en este caso, el valor de referencia va desde $798.350 hasta $2.509.100.

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Fuente: Infobae