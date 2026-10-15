Aumenta la VTV en Provincia: a dos meses del inicio de la temporada, aplican un ajuste del 17%

En la previa de la temporada de verano , cuando los que planean vacaciones comienzan a analizar los costos de los viajes, la Provincia autorizó un aumento del 17% promedio en el servicio de verificación obligatoria de los automotores.

Según una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense La Verificación Técnica Vehicular (VTV) a partir de hoy la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos se fijó en $ 114.105,99, IVA incluido. Son $ 17.048,34 más que el valor fijado desde enero de 2026 y equivale al 17,6% para esa categoría.

Para el resto de los rodados que tienen que pasar por esta revisión que en Buenos Aires es obligatoria y anual (para coches con más de dos años de patentamiento) se aplica un incremento similar, según se explica en la disposición 361 del ministerio de Transporte provincial.

Según explica la normativa oficial, este ajuste estaba previsto para julio de este año, pero había sido postergada durante tres meses para “atenuar su impacto sobre los usuarios”.

La modificación tarifaria está vinculada al acuerdo salarial entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA). Así lo contempla el contrato de concesión entre la Provincia y las más de 25 plantas verificadoras radicadas en todo el territorio.

Según el mecanismo previsto en los pliegos, las tarifas se revisan semestralmente en función de la evolución del salario básico del operario de categoría 1, contemplado en el convenio colectivo de trabajo 594/10.

Para el período abril-junio de 2026, ese salario básico quedó fijado en $ 1.630.085,67. Sobre esa base, las empresas solicitaron una tarifa equivalente al 7% del salario de referencia.

Con la nueva actualización, los valores aproximados para las distintas categorías son: vehículos de hasta 2.500 kilos : $ 114.105,99 ; motos: $ 45.614 y vehículos de más de 2.500 kilos: $ 205.264.

Los jubilados y pensionados que perciben menos de dos haberes mínimos mensuales tienen un descuento del 50%. El beneficio se aplica de manera automática pero tienen que hacerlo dentro de los plazos que exige el régimen anual.

La multa por circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente va de 100 a 500 Unidades Fijas (UF). Esto equivale al pago de entre $ 228.100 y $ 1.140.500. El rango lo determina el juez administrativo de faltas.

El sistema de la verificación automotor entró en un debate a partir de anuncios y medidas que impulsa el Gobierno nacional para desregular el servicio. A partir de iniciativas del Ministerio de Desregulación, se pretende autorizar a otros talleres a entregar la oblea habilitante.

Pero en Provincia ya adelantaron que no habrá cambios. Que se mantiene el régimen actual y que no se permiten revisiones por fuera de este esquema.

En el Ministerio de Transporte que está a cargo de Martín Marinucci, explicaron que “a partir de estos anuncios se han amplificado las denuncias sobre venta de servicios truchos de operadores o agentes que estafan a los automovilistas”.

Según dijeron en la repartición, hasta el viernes pasado se habían dado de baja 993 publicaciones y sitios web truchos, incluidos los que operaban a través de Marketplace y otras plataformas que ofrecían “venta” de obleas o servicios de talleres para hacer VTV que no estaban habilitados. “Estamos dando una batalla permanente contra estas maniobras”, dijeron en las oficinas de Marinucci.

A partir de estas intervenciones se hicieron casi 200 denuncias antes fiscalías penales de toda la provincia.

Las autoridades bonaerenses advirtieron sobre la multiplicación de estos intentos de estafas . "Los usuarios se confunden con las informaciones que no son claras y muchos caen en las trampas. De buena fe creen que tienen una verificación porque consideran que cualquier taller está habilitado", es una de las explicaciones que encuentran para este aumento en el número de casos.

En Buenos Aires se hacen más de tres millones de revisiones anuales. Las plantas funcionan en todo el territorio y hay 67 empresas habilitadas. Según la terminación del número de patente , corresponde pasar por el taller en un mes diferente del año. Los turnos se sacan de manera on line, mediante un registro en la página oficial de la VTV de la Provincia.

Este año, las autoridades que regulan las revisiones mecánicas incorporaron un nuevo mecanismo para supervisar los trabajos que se hacen en las plataformas de revisión. Los usuarios pueden ingresar a una pestaña donde aparecen fotos de las tareas que hacen los mecánicos en las fosas o en las cabinas. Se ingresa con número de patente.

El último aumento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue del 28%, y se aplicó a partir de fines de abril de este año. El precio para el coche de menos de 2.500 kilos quedó en $ 96.900.

Fuente: Clarín