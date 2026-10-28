Así fue el operativo en la Villa 31 para capturar a dos narcos que acumulaban un prontuario de 60 delitos

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La Villa 31 fue el escenario de un operativo de la Policía de la Ciudad para detener a dos narcotraficantes que se refugiaban en el interior del barrio. Entre ambos, acumulaban 60 antecedentes penales. Durante el trabajo de los efectivos también se secuestraron 1.443 envoltorios con pasta base, marihuana y cocaína.

Los delincuentes capturados son un hombre de 30 años, quien suma unos 44 hechos criminales registrados - entre ellos robos, infracciones a la Ley de Drogas o portación de arma -, y un joven de 25 años, con otros 16 delitos , entre los cuales se destacan resistencia a la autoridad, atentado y también varios casos de infracciones a la norma que penaliza la tenencia y tráfico de estupefacientes, la Ley 23.737 .

La planeación y ejecución del operativo estuvieron a cargo de la División Unidad Táctica de Pacificación I .

Las imágenes difundidas del mismo mostraron cómo una gran cantidad de policías entraron a dicha villa en patrulleros y cuatris oficiales de la fuerza porteña. Además, se captó el momento en el que se llevaban a los detenidos del lugar.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales a Clarín , los trabajos comenzaron tras notar un intercambio de tipo pasamanos entre dos hombres en inmediaciones de Colibrí al 300 , donde se sospechó que se trataba de una compra-venta de drogas .

Los señalados en la transacción intentaron escapar tras notar la presencia de la policía en el lugar. Ambos intentaron ingresar a un domicilio ubicado sobre la calle Espadaña al 1900.

Sin embargo, los efectivos lograron capturarlos rápidamente. Uno en la puerta de la vivienda y el otro ya dentro de la casa.

En el interior de la casa, se encontraron con una gran cantidad de droga . Concretamente, 404 envoltorios de marihuana, los que tenían un peso total de 556 gramos; otros 125 que contenían pasta base, con un peso de 270 gramos; y, por último, 914 paquetes de cocaína, los que sumaron un peso de 238 gramos.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la Justicia, dando intervención la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este , a cargo del fiscal Vidal Alemán , quien dictó la detención de ambos criminales y el secuestro de las sustancias halladas en la vivienda.

Fuente: Clarín